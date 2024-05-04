Российские бойцы группировки «Отважные» уничтожили американский танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley (БМП) в ходе боя возле Авдеевки. Об этом сообщили российские военкоры.
«„Отважные“ уничтожили еще один американский танк Abrams и БМП Bradley», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что американская техника была уничтожена в бою на авдеевском направлении.
Ранее сообщалось об уничтожении танка Abrams при попытке ВСУ атаковать российские силы в ДНР 3 мая. Помимо техники противник потерял порядка 360 военных, передает RT. По словам аналитиков американские машины не подходят для боев в зоне СВО. Танки не могут преодолевать мосты из-за своего веса, а также их проблематично ремонтировать, пишет Ravda.Ru.
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Российские бойцы группировки «Отважные» уничтожили американский танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley (БМП) в ходе боя возле Авдеевки. Об этом сообщили российские военкоры. «„Отважные“ уничтожили еще один американский танк Abrams и БМП Bradley», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что американская техника была уничтожена в бою на авдеевском направлении. Ранее сообщалось об уничтожении танка Abrams при попытке ВСУ атаковать российские силы в ДНР 3 мая. Помимо техники противник потерял порядка 360 военных, передает RT. По словам аналитиков американские машины не подходят для боев в зоне СВО. Танки не могут преодолевать мосты из-за своего веса, а также их проблематично ремонтировать, пишет Ravda.Ru.