Армия и оружие РВ: российская армия за один бой уничтожила танк Abrams и БМП Bradley. Видео РФ: российская армия за один бой уничтожила танк Abrams и БМП Bradley 04 мая 2024 в 11:30 Размер текста - 17 + Российские бойцы уничтожили танк Abrams под Авдеевкой, сообщили военкоры Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бойцы группировки «Отважные» уничтожили американский танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley (БМП) в ходе боя возле Авдеевки. Об этом сообщили российские военкоры. «„Отважные“ уничтожили еще один американский танк Abrams и БМП Bradley», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что американская техника была уничтожена в бою на авдеевском направлении. Ранее сообщалось об уничтожении танка Abrams при попытке ВСУ атаковать российские силы в ДНР 3 мая. Помимо техники противник потерял порядка 360 военных, передает RT. По словам аналитиков американские машины не подходят для боев в зоне СВО. Танки не могут преодолевать мосты из-за своего веса , а также их проблематично ремонтировать, пишет Ravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские бойцы группировки «Отважные» уничтожили американский танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley (БМП) в ходе боя возле Авдеевки. Об этом сообщили российские военкоры. «„Отважные“ уничтожили еще один американский танк Abrams и БМП Bradley», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что американская техника была уничтожена в бою на авдеевском направлении. Ранее сообщалось об уничтожении танка Abrams при попытке ВСУ атаковать российские силы в ДНР 3 мая. Помимо техники противник потерял порядка 360 военных, передает RT. По словам аналитиков американские машины не подходят для боев в зоне СВО. Танки не могут преодолевать мосты из-за своего веса, а также их проблематично ремонтировать, пишет Ravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям