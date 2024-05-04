Из-за снегопада массово отменили автобусные рейсы из Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, остановка, пассажир, автобус, женщина
Отменено около 80 рейсовых автобусов в другие города региона Фото:
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Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

В Екатеринбурге из-за снегопада 4 мая отменили десятки междугородних и межрегиональных автобусных рейсов. На табло Северного автовокзала показано около 80 отмен, передает корреспондент URA.RU.

«Людей не очень много, но сидячие места все заняты», — сообщает журналист. На вокзале звучат объявления с просьбой подойти к кассам для сдачи билетов. Были отменены, в частности, несколько рейсов из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Красноуральск, Сагру, Туринск, Новоуткинск, Ревду, Первоуральск, Сухой Лог и Заречный.

Из-за снегопадов также были введены ограничения на различных трассах Свердловской области — гололед, снег и поваленные деревья парализовали движение. Также были массово задержаны поезда. Подробнее о перекрытиях, авариях и происшествиях, связанных с осадками, — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Екатеринбурге из-за снегопада 4 мая отменили десятки междугородних и межрегиональных автобусных рейсов. На табло Северного автовокзала показано около 80 отмен, передает корреспондент URA.RU. «Людей не очень много, но сидячие места все заняты», — сообщает журналист. На вокзале звучат объявления с просьбой подойти к кассам для сдачи билетов. Были отменены, в частности, несколько рейсов из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Красноуральск, Сагру, Туринск, Новоуткинск, Ревду, Первоуральск, Сухой Лог и Заречный. Из-за снегопадов также были введены ограничения на различных трассах Свердловской области — гололед, снег и поваленные деревья парализовали движение. Также были массово задержаны поезда. Подробнее о перекрытиях, авариях и происшествиях, связанных с осадками, — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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