Экс-командир «Азова»*: российские войска застанут ВСУ врасплох в Харькове

04 мая 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Максим Жорин заявил, что ВС РФ могут начать наступление в Харькове Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ начнут наступление в Харьковской области. Такое предположение сделал заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экскомандир полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Максим Жорин. По его словам, российские войска начнут военные действия одновременно в Харькове и на юге страны. «Скорее всего, это будет в районе Харьковской области. Однако я не исключаю, что они могут начать в Харькове давить, понимая всю ограниченность наших ресурсов, чтобы мы опрокинули силы туда, а в это время на юге развернуть отдельный театр событий», — заявил Жорин в эфире украинского телемарафона. Его слова передает украинский telegram-канал ТСН. Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар авиабомбой по местам расположения украинских бойцов на северной окраине Харькова. По его словам, российские силы также нанесли удар по складу беспилотников в Харькове, передает «Национальная служба новостей». *Нацбатальон «Азов» признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ начнут наступление в Харьковской области. Такое предположение сделал заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экскомандир полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Максим Жорин. По его словам, российские войска начнут военные действия одновременно в Харькове и на юге страны. «Скорее всего, это будет в районе Харьковской области. Однако я не исключаю, что они могут начать в Харькове давить, понимая всю ограниченность наших ресурсов, чтобы мы опрокинули силы туда, а в это время на юге развернуть отдельный театр событий», — заявил Жорин в эфире украинского телемарафона. Его слова передает украинский telegram-канал ТСН. Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар авиабомбой по местам расположения украинских бойцов на северной окраине Харькова. По его словам, российские силы также нанесли удар по складу беспилотников в Харькове, передает «Национальная служба новостей». *Нацбатальон «Азов» признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ