Российские войска освободили поселок Котляровка на купянском направлении. О ходе наступления ВС РФ в Харьковской области сообщили «Военкоры русской весны».
«1-я танковая армия выбила врага и освободила Котляровку, наступая в Харьковской области. В ходе боев наши бойцы выбили врага и зачистили поселок», — сообщили военкоры в своем telegram-канале. По их данным, российские подразделения проварились через несколько линий обороны ВСУ еще двое суток назад.
По сообщению министра обороны РФ Сергея Шойгу, за 2024 год ВС РФ взяли под контроль 547 квадратных километров в зоне СВО. Украина за это время уже потеряла более 111 тысяч солдат.
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Российские войска освободили поселок Котляровка на купянском направлении. О ходе наступления ВС РФ в Харьковской области сообщили «Военкоры русской весны». «1-я танковая армия выбила врага и освободила Котляровку, наступая в Харьковской области. В ходе боев наши бойцы выбили врага и зачистили поселок», — сообщили военкоры в своем telegram-канале. По их данным, российские подразделения проварились через несколько линий обороны ВСУ еще двое суток назад. По сообщению министра обороны РФ Сергея Шойгу, за 2024 год ВС РФ взяли под контроль 547 квадратных километров в зоне СВО. Украина за это время уже потеряла более 111 тысяч солдат.