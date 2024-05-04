Армия и оружие РВ: российские войска выбили ВСУ из Котляровки, наступая в Харьковской области 04 мая 2024 в 16:04 Размер текста - 17 + Россия наступает на купянском направлении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска освободили поселок Котляровка на купянском направлении. О ходе наступления ВС РФ в Харьковской области сообщили «Военкоры русской весны». «1-я танковая армия выбила врага и освободила Котляровку, наступая в Харьковской области. В ходе боев наши бойцы выбили врага и зачистили поселок», — сообщили военкоры в своем telegram-канале . По их данным, российские подразделения проварились через несколько линий обороны ВСУ еще двое суток назад. По сообщению министра обороны РФ Сергея Шойгу, за 2024 год ВС РФ взяли под контроль 547 квадратных километров в зоне СВО. Украина за это время уже потеряла более 111 тысяч солдат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские войска освободили поселок Котляровка на купянском направлении. О ходе наступления ВС РФ в Харьковской области сообщили «Военкоры русской весны». «1-я танковая армия выбила врага и освободила Котляровку, наступая в Харьковской области. В ходе боев наши бойцы выбили врага и зачистили поселок», — сообщили военкоры в своем telegram-канале. По их данным, российские подразделения проварились через несколько линий обороны ВСУ еще двое суток назад. По сообщению министра обороны РФ Сергея Шойгу, за 2024 год ВС РФ взяли под контроль 547 квадратных километров в зоне СВО. Украина за это время уже потеряла более 111 тысяч солдат. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям