РВ: российские войска выбили ВСУ из Котляровки, наступая в Харьковской области

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, бтр, милитари, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Россия наступает на купянском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска освободили поселок Котляровка на купянском направлении. О ходе наступления ВС РФ в Харьковской области сообщили «Военкоры русской весны».

«1-я танковая армия выбила врага и освободила Котляровку, наступая в Харьковской области. В ходе боев наши бойцы выбили врага и зачистили поселок», — сообщили военкоры в своем telegram-канале. По их данным, российские подразделения проварились через несколько линий обороны ВСУ еще двое суток назад.

По сообщению министра обороны РФ Сергея Шойгу, за 2024 год ВС РФ взяли под контроль 547 квадратных километров в зоне СВО. Украина за это время уже потеряла более 111 тысяч солдат.

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Российские войска освободили поселок Котляровка на купянском направлении. О ходе наступления ВС РФ в Харьковской области сообщили «Военкоры русской весны». «1-я танковая армия выбила врага и освободила Котляровку, наступая в Харьковской области. В ходе боев наши бойцы выбили врага и зачистили поселок», — сообщили военкоры в своем telegram-канале. По их данным, российские подразделения проварились через несколько линий обороны ВСУ еще двое суток назад. По сообщению министра обороны РФ Сергея Шойгу, за 2024 год ВС РФ взяли под контроль 547 квадратных километров в зоне СВО. Украина за это время уже потеряла более 111 тысяч солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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