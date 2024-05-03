Украина понесла потери в более 100 тысяч солдат за 2024 год: главные заявления Шойгу

Шойгу: ВСУ потеряли в более 111 тысяч солдат в 2024 году

03 мая 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Ежедневно украинские войска теряют до 1000 человек, заявил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины потеряли с начала 2024 года более 111 тысяч солдат. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ. URA.RU приводит главные заявления министра. Шойгу озвучил потери Украины с начала года «Потери противника за этот год превысили 111 тысяч человек», — сказал глава Минобороны на совещании. Он добавил, что в техническом плане потери ВСУ составили 21 тысячу единиц вооружения и военной техники. Украина несет тяжелые потери, в частности, из-за требований США и союзников сдерживать наступление России любой ценой противник. По словам Шойгу, в апреле они достигали 1000 человек ежедневно. Также береговые радиотехнические средства Черноморского флота помогли уничтожить более 80 БПЛА и свыше 20 безэкипажных катеров Украины с начала СВО. Сколько территорий освободили ВС РФ в 2024 году Армия России с января 2024 года взяла под контроль 547 квадратных километров в зоне СВО. При этом за последние две недели освобождены три населенных пункта на донецком направлении, сообщил министр. Ситуация в зоне СВО ВС РФ продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под натиском российских военных вынуждены бросать свои позиции и отступать. Парад Победы в 2024 году Новость по теме Где отменили парад на 9 Мая Министр обороны рассказал, что в Параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, примут участие более девяти тысяч человек, в том числе участники СВО, и 70 единиц техники. Он добавил, что в небе зрители увидят пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи», а также в параде примет участие сводный военный оркестр. По словам Шойгу, генеральная репетиция мероприятия пройдет 5 мая. Военные парады на День Победы пройдут в семи городах-героях и 18-ти городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. В трехсот четырнадцати населенных пунктах организуют торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины потеряли с начала 2024 года более 111 тысяч солдат. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ. URA.RU приводит главные заявления министра. «Потери противника за этот год превысили 111 тысяч человек», — сказал глава Минобороны на совещании. Он добавил, что в техническом плане потери ВСУ составили 21 тысячу единиц вооружения и военной техники. Украина несет тяжелые потери, в частности, из-за требований США и союзников сдерживать наступление России любой ценой противник. По словам Шойгу, в апреле они достигали 1000 человек ежедневно. Также береговые радиотехнические средства Черноморского флота помогли уничтожить более 80 БПЛА и свыше 20 безэкипажных катеров Украины с начала СВО. Армия России с января 2024 года взяла под контроль 547 квадратных километров в зоне СВО. При этом за последние две недели освобождены три населенных пункта на донецком направлении, сообщил министр. ВС РФ продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под натиском российских военных вынуждены бросать свои позиции и отступать. Министр обороны рассказал, что в Параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, примут участие более девяти тысяч человек, в том числе участники СВО, и 70 единиц техники. Он добавил, что в небе зрители увидят пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи», а также в параде примет участие сводный военный оркестр. По словам Шойгу, генеральная репетиция мероприятия пройдет 5 мая. Военные парады на День Победы пройдут в семи городах-героях и 18-ти городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. В трехсот четырнадцати населенных пунктах организуют торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов.