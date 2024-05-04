Экс-президента Украины Порошенко вслед за Зеленским объявили в розыск. Скрин

Экс-президента Украины Порошенко объявило в розыск МВД России
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Открытая лицензия 10.06.2015. сток, stock, порошенко петр, сток, stock
Кроме Петра Порошенко (на фото), разыскивают Владимира Зеленского Фото:

Бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск в России. Информация об этом появилась в базе розыска МВД РФ.

«Порошенко П. Дата рождения: 26.09.1965. <…> Разыскивается по статье УК», — указано в карточке. По какой именно статье разыскивается Порошенко, не уточняется.

Также 4 мая МВД России объявило в розыск текущего президента Украины Владимира Зеленского. Не уточняется, по какой статье разыскивается политик.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск в России. Информация об этом появилась в базе розыска МВД РФ. «Порошенко П. Дата рождения: 26.09.1965. <…> Разыскивается по статье УК», — указано в карточке. По какой именно статье разыскивается Порошенко, не уточняется. Также 4 мая МВД России объявило в розыск текущего президента Украины Владимира Зеленского. Не уточняется, по какой статье разыскивается политик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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