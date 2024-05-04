Кроме Петра Порошенко (на фото), разыскивают Владимира Зеленского
Бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск в России. Информация об этом появилась в базе розыска МВД РФ.
«Порошенко П. Дата рождения: 26.09.1965. <…> Разыскивается по статье УК», — указано в карточке. По какой именно статье разыскивается Порошенко, не уточняется.
Также 4 мая МВД России объявило в розыск текущего президента Украины Владимира Зеленского. Не уточняется, по какой статье разыскивается политик.
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