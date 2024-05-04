В мире Украина Экс-президента Украины Порошенко вслед за Зеленским объявили в розыск. Скрин Экс-президента Украины Порошенко объявило в розыск МВД России 04 мая 2024 в 18:00 Размер текста - 17 + Кроме Петра Порошенко (на фото), разыскивают Владимира Зеленского Фото: пресс-служба президента Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск в России. Информация об этом появилась в базе розыска МВД РФ. «Порошенко П. Дата рождения: 26.09.1965. <…> Разыскивается по статье УК», — указано в карточке. По какой именно статье разыскивается Порошенко, не уточняется. Также 4 мая МВД России объявило в розыск текущего президента Украины Владимира Зеленского. Не уточняется, по какой статье разыскивается политик. База розыска МВД России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск в России. Информация об этом появилась в базе розыска МВД РФ. «Порошенко П. Дата рождения: 26.09.1965. <…> Разыскивается по статье УК», — указано в карточке. По какой именно статье разыскивается Порошенко, не уточняется. Также 4 мая МВД России объявило в розыск текущего президента Украины Владимира Зеленского. Не уточняется, по какой статье разыскивается политик. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям