В Тюмени значительно вырос спрос на покупку складов

04 мая 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Цена на складские помещения в городе составила 98 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени спрос на покупку складов за год вырос в 2,4 раза. Это самый большой показатель среди регионов РФ. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость». «В сегменте продажи складов за год предложение в среднем по России выросло на 1%. Самый большой рост — в Тюмени (в 2,4 раза), Тамбове (+71%), Екатеринбурге (+49%) и Барнауле (+46%)», — написала пресс-служба сервиса в telegram-канале. В апреле 2024 года самые высокие цены на покупку складских помещений в пересчете на стоимость квадратного метра — в Москве (113 тысяч рублей), Тюмени (98 тысяч рублей), Нижнем Новгороде (79 тысяч рублей), Новосибирске (66 тысяч рублей) и Екатеринбурге (55 тысяч рублей). Отмечается, что спрос на покупку таких помещений в среднем по России за год практически не изменился. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени спрос на покупку складов за год вырос в 2,4 раза. Это самый большой показатель среди регионов РФ. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость». «В сегменте продажи складов за год предложение в среднем по России выросло на 1%. Самый большой рост — в Тюмени (в 2,4 раза), Тамбове (+71%), Екатеринбурге (+49%) и Барнауле (+46%)», — написала пресс-служба сервиса в telegram-канале. В апреле 2024 года самые высокие цены на покупку складских помещений в пересчете на стоимость квадратного метра — в Москве (113 тысяч рублей), Тюмени (98 тысяч рублей), Нижнем Новгороде (79 тысяч рублей), Новосибирске (66 тысяч рублей) и Екатеринбурге (55 тысяч рублей). Отмечается, что спрос на покупку таких помещений в среднем по России за год практически не изменился.