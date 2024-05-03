03 мая 2024

В Тюмени значительно вырос спрос на покупку складов

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы к 8 марта в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, склад, груз, грузовой терминал
Цена на складские помещения в городе составила 98 тысяч рублей Фото:

В Тюмени спрос на покупку складов за год вырос в 2,4 раза. Это самый большой показатель среди регионов РФ. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость».

«В сегменте продажи складов за год предложение в среднем по России выросло на 1%. Самый большой рост — в Тюмени (в 2,4 раза), Тамбове (+71%), Екатеринбурге (+49%) и Барнауле (+46%)», — написала пресс-служба сервиса в telegram-канале.

В апреле 2024 года самые высокие цены на покупку складских помещений в пересчете на стоимость квадратного метра — в Москве (113 тысяч рублей), Тюмени (98 тысяч рублей), Нижнем Новгороде (79 тысяч рублей), Новосибирске (66 тысяч рублей) и Екатеринбурге (55 тысяч рублей). Отмечается, что спрос на покупку таких помещений в среднем по России за год практически не изменился.

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В Тюмени спрос на покупку складов за год вырос в 2,4 раза. Это самый большой показатель среди регионов РФ. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость». «В сегменте продажи складов за год предложение в среднем по России выросло на 1%. Самый большой рост — в Тюмени (в 2,4 раза), Тамбове (+71%), Екатеринбурге (+49%) и Барнауле (+46%)», — написала пресс-служба сервиса в telegram-канале. В апреле 2024 года самые высокие цены на покупку складских помещений в пересчете на стоимость квадратного метра — в Москве (113 тысяч рублей), Тюмени (98 тысяч рублей), Нижнем Новгороде (79 тысяч рублей), Новосибирске (66 тысяч рублей) и Екатеринбурге (55 тысяч рублей). Отмечается, что спрос на покупку таких помещений в среднем по России за год практически не изменился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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