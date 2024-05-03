03 мая 2024

Челябинские власти сообщили о ремонте дороги, унесенной паводком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган, дорожные знаки, половодье, чрезвычайная ситуация, перекрытие, паводок, наводнение, потоп, дорога, стихийное бедствие, разлив
Обещание по ремонту дороги поселка Александровка выполнены, говорят чиновники Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

Власти Катав-Ивановского района Челябинской области заявили о проведении обещанного ремонта дороги через реку Юрюзань к поселку Александровка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. Ранее жители Александровки обвинили чиновников в невыполнении обещания по ремонту проезда.

«Обещание по ремонту дороги поселка Александровка выполнены. Проезд был восстановлен еще в пятницу, 26 апреля. Глава Тюлюкского сельского поселения лично проверил дорогу, по ней можно ездить», — сообщили URA.RU в администрации Катав-Ивановского района в ответ на официальный редакционный запрос. Пресс-служба администрации района также приложила видео, на котором показано, как машина проезжает восстановленный участок.

Инцидент с мостом в районе села Александровка около Тюлюка произошел вечером 24 апреля. Вода смыла бетонные плиты моста через реку Юрюзань и унесла автомобиль местного жителя.

Глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович в интервью сайту «74.ру» 25 апреля пообещал до конца недели поставить кольца на этом месте и усилить дорогу. 29 апреля в редакцию URA.RU обратилась дочь пострадавшего водителя и сообщила, что на месте ничего не сделано. «Даже плиты, которые унесло потоком воды, так и остались разбросаны», — сказала Катерина А. Проезд действительно восстановлен, но потому, что ушла вода. «Это не заслуга чиновников», — уверена она.

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Власти Катав-Ивановского района Челябинской области заявили о проведении обещанного ремонта дороги через реку Юрюзань к поселку Александровка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. Ранее жители Александровки обвинили чиновников в невыполнении обещания по ремонту проезда. «Обещание по ремонту дороги поселка Александровка выполнены. Проезд был восстановлен еще в пятницу, 26 апреля. Глава Тюлюкского сельского поселения лично проверил дорогу, по ней можно ездить», — сообщили URA.RU в администрации Катав-Ивановского района в ответ на официальный редакционный запрос. Пресс-служба администрации района также приложила видео, на котором показано, как машина проезжает восстановленный участок. Инцидент с мостом в районе села Александровка около Тюлюка произошел вечером 24 апреля. Вода смыла бетонные плиты моста через реку Юрюзань и унесла автомобиль местного жителя. Глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович в интервью сайту «74.ру» 25 апреля пообещал до конца недели поставить кольца на этом месте и усилить дорогу. 29 апреля в редакцию URA.RU обратилась дочь пострадавшего водителя и сообщила, что на месте ничего не сделано. «Даже плиты, которые унесло потоком воды, так и остались разбросаны», — сказала Катерина А. Проезд действительно восстановлен, но потому, что ушла вода. «Это не заслуга чиновников», — уверена она.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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