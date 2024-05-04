Военкор Сладков: ВС РФ взяли важную промышленную точку в Донбассе. Фото

Военкор Сладков: ВС РФ взяли под контроль Красногоровский огнеупорный завод
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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, старушки, бабушки, бмп, армия, военные, техника, украина, мариуполь, солдат, народная милиция, комендатура, вс рф
Бойцы поставили российский флаг над заводом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска взяли под контроль Красногоровский огнеупорный завод, который находится примерно в 100 километрах от Мариуполя. Об этом сообщил военкор Александр Сладков.

«Красногоровский огнеупорный завод под нашим контролем», — написал Сладков. Он разместил также видео, на котором бойцы ставят на крыше здания российский флаг.

Обновлено в 20:45: флаг появился над кирпичным заводом Красногоровки, сообщил Сладков. «Основной опорный пункт ВСУ нами освобожден полностью», — заключил он.

Огнеупорный завод был основан в 1899 году в Красногоровке Марьинского района. Является одним из крупнейших металлургических предприятий в регионе.

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Российские войска взяли под контроль Красногоровский огнеупорный завод, который находится примерно в 100 километрах от Мариуполя. Об этом сообщил военкор Александр Сладков. «Красногоровский огнеупорный завод под нашим контролем», — написал Сладков. Он разместил также видео, на котором бойцы ставят на крыше здания российский флаг. Обновлено в 20:45: флаг появился над кирпичным заводом Красногоровки, сообщил Сладков. «Основной опорный пункт ВСУ нами освобожден полностью», — заключил он. Огнеупорный завод был основан в 1899 году в Красногоровке Марьинского района. Является одним из крупнейших металлургических предприятий в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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