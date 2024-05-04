Военкор Сладков: ВС РФ взяли важную промышленную точку в Донбассе. Фото

Военкор Сладков: ВС РФ взяли под контроль Красногоровский огнеупорный завод

04 мая 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Бойцы поставили российский флаг над заводом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска взяли под контроль Красногоровский огнеупорный завод, который находится примерно в 100 километрах от Мариуполя. Об этом сообщил военкор Александр Сладков. «Красногоровский огнеупорный завод под нашим контролем», — написал Сладков. Он разместил также видео, на котором бойцы ставят на крыше здания российский флаг. Обновлено в 20:45: флаг появился над кирпичным заводом Красногоровки, сообщил Сладков. «Основной опорный пункт ВСУ нами освобожден полностью», — заключил он. Огнеупорный завод был основан в 1899 году в Красногоровке Марьинского района. Является одним из крупнейших металлургических предприятий в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска взяли под контроль Красногоровский огнеупорный завод, который находится примерно в 100 километрах от Мариуполя. Об этом сообщил военкор Александр Сладков. «Красногоровский огнеупорный завод под нашим контролем», — написал Сладков. Он разместил также видео, на котором бойцы ставят на крыше здания российский флаг. Обновлено в 20:45: флаг появился над кирпичным заводом Красногоровки, сообщил Сладков. «Основной опорный пункт ВСУ нами освобожден полностью», — заключил он. Огнеупорный завод был основан в 1899 году в Красногоровке Марьинского района. Является одним из крупнейших металлургических предприятий в регионе.