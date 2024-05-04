Российские войска взяли под контроль Красногоровский огнеупорный завод, который находится примерно в 100 километрах от Мариуполя. Об этом сообщил военкор Александр Сладков.
«Красногоровский огнеупорный завод под нашим контролем», — написал Сладков. Он разместил также видео, на котором бойцы ставят на крыше здания российский флаг.
Обновлено в 20:45: флаг появился над кирпичным заводом Красногоровки, сообщил Сладков. «Основной опорный пункт ВСУ нами освобожден полностью», — заключил он.
Огнеупорный завод был основан в 1899 году в Красногоровке Марьинского района. Является одним из крупнейших металлургических предприятий в регионе.
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