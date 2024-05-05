В аэропорту Кургана отменили рейсы до Москвы

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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэропорт, ожидание, багаж, сумки, пассажиры, задержка рейса
Аэропорт Кургана предупредил пассажиров об изменении в расписании Фото:

Несколько авиарейсов из Москвы в Курган и обратно отменены. Эта информация размещена на сайте курганского аэропорта.

«Важное сообщение для пассажиров. 15 мая отменены рейсы ТИ-1093/ТИ-1094 Москва — Кургана — Москва. 19 мая отменены рейсы ТИ-1093/ТИ-1094 Москва — Кургана — Москва», — указано в сообщении.

Также пассажиров предупредили о переносе рейсов до Сургута. Полет по маршруту Сургут — Курган — Сургут ЮТ-147/ЮТ-148, запланированный на 13 мая, будет совершен 14 мая. Рейс с 17 мая переносится на 18-е, с 14 июня — на 15-е, а с 17-го — на 18 июня.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу аэропорта «Курган». Ответ ожидается.

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Несколько авиарейсов из Москвы в Курган и обратно отменены. Эта информация размещена на сайте курганского аэропорта. «Важное сообщение для пассажиров. 15 мая отменены рейсы ТИ-1093/ТИ-1094 Москва — Кургана — Москва. 19 мая отменены рейсы ТИ-1093/ТИ-1094 Москва — Кургана — Москва», — указано в сообщении. Также пассажиров предупредили о переносе рейсов до Сургута. Полет по маршруту Сургут — Курган — Сургут ЮТ-147/ЮТ-148, запланированный на 13 мая, будет совершен 14 мая. Рейс с 17 мая переносится на 18-е, с 14 июня — на 15-е, а с 17-го — на 18 июня. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу аэропорта «Курган». Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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