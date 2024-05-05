В аэропорту Кургана отменили рейсы до Москвы

Несколько авиарейсов из Москвы в Курган и обратно отменены. Эта информация размещена на сайте курганского аэропорта.
«Важное сообщение для пассажиров. 15 мая отменены рейсы ТИ-1093/ТИ-1094 Москва — Кургана — Москва. 19 мая отменены рейсы ТИ-1093/ТИ-1094 Москва — Кургана — Москва», — указано в сообщении.
Также пассажиров предупредили о переносе рейсов до Сургута. Полет по маршруту Сургут — Курган — Сургут ЮТ-147/ЮТ-148, запланированный на 13 мая, будет совершен 14 мая. Рейс с 17 мая переносится на 18-е, с 14 июня — на 15-е, а с 17-го — на 18 июня.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу аэропорта «Курган». Ответ ожидается.
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