В аэропорту Кургана отменили рейсы до Москвы

05 мая 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Аэропорт Кургана предупредил пассажиров об изменении в расписании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Несколько авиарейсов из Москвы в Курган и обратно отменены. Эта информация размещена на сайте курганского аэропорта. «Важное сообщение для пассажиров. 15 мая отменены рейсы ТИ-1093/ТИ-1094 Москва — Кургана — Москва. 19 мая отменены рейсы ТИ-1093/ТИ-1094 Москва — Кургана — Москва», — указано в сообщении. Также пассажиров предупредили о переносе рейсов до Сургута. Полет по маршруту Сургут — Курган — Сургут ЮТ-147/ЮТ-148, запланированный на 13 мая, будет совершен 14 мая. Рейс с 17 мая переносится на 18-е, с 14 июня — на 15-е, а с 17-го — на 18 июня. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу аэропорта «Курган». Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несколько авиарейсов из Москвы в Курган и обратно отменены. Эта информация размещена на сайте курганского аэропорта. «Важное сообщение для пассажиров. 15 мая отменены рейсы ТИ-1093/ТИ-1094 Москва — Кургана — Москва. 19 мая отменены рейсы ТИ-1093/ТИ-1094 Москва — Кургана — Москва», — указано в сообщении. Также пассажиров предупредили о переносе рейсов до Сургута. Полет по маршруту Сургут — Курган — Сургут ЮТ-147/ЮТ-148, запланированный на 13 мая, будет совершен 14 мая. Рейс с 17 мая переносится на 18-е, с 14 июня — на 15-е, а с 17-го — на 18 июня. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу аэропорта «Курган». Ответ ожидается.