Порошенко обрадовался объявлению его в розыск

Петр Порошенко назвал розыск своей наградой
Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал информацию о своем объявлении в розыск на территории РФ. Он выразил надежду, что его ищут из-за любви к Украине.
«Сегодня „МВД“ на россии объявило меня в розыск. Кстати, статья не указана, потому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине», — написал Порошенко в своем telegram-канале. Объявление в розыск он назвал боевой наградой.
Ранее на базе МВД РФ появилась информация, что Петр Порошенко объявлен в розыск в России, передает RT. По какой именно статье разыскивается Порошенко, не уточняется.
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