Порошенко обрадовался объявлению его в розыск

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Официальный сайт президента Украины, порошенко петр
Петр Порошенко назвал розыск своей наградой Фото:

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал информацию о своем объявлении в розыск на территории РФ. Он выразил надежду, что его ищут из-за любви к Украине.

«Сегодня „МВД“ на россии объявило меня в розыск. Кстати, статья не указана, потому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине», — написал Порошенко в своем telegram-канале. Объявление в розыск он назвал боевой наградой.

Ранее на базе МВД РФ появилась информация, что Петр Порошенко объявлен в розыск в России, передает RT. По какой именно статье разыскивается Порошенко, не уточняется.

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Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал информацию о своем объявлении в розыск на территории РФ. Он выразил надежду, что его ищут из-за любви к Украине. «Сегодня „МВД“ на россии объявило меня в розыск. Кстати, статья не указана, потому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине», — написал Порошенко в своем telegram-канале. Объявление в розыск он назвал боевой наградой. Ранее на базе МВД РФ появилась информация, что Петр Порошенко объявлен в розыск в России, передает RT. По какой именно статье разыскивается Порошенко, не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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