Порошенко обрадовался объявлению его в розыск

04 мая 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Петр Порошенко назвал розыск своей наградой Фото: Официальный сайт президента Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал информацию о своем объявлении в розыск на территории РФ. Он выразил надежду, что его ищут из-за любви к Украине. «Сегодня „МВД“ на россии объявило меня в розыск. Кстати, статья не указана, потому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине», — написал Порошенко в своем telegram-канале. Объявление в розыск он назвал боевой наградой. Ранее на базе МВД РФ появилась информация, что Петр Порошенко объявлен в розыск в России, передает RT. По какой именно статье разыскивается Порошенко, не уточняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал информацию о своем объявлении в розыск на территории РФ. Он выразил надежду, что его ищут из-за любви к Украине. «Сегодня „МВД“ на россии объявило меня в розыск. Кстати, статья не указана, потому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине», — написал Порошенко в своем telegram-канале. Объявление в розыск он назвал боевой наградой. Ранее на базе МВД РФ появилась информация, что Петр Порошенко объявлен в розыск в России, передает RT. По какой именно статье разыскивается Порошенко, не уточняется.