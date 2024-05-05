Лучший бомбардир в истории ВХЛ покинул курганский ХК «Зауралье». Фото

Нападающий ХК «Зауралье» Ердаков перешел в «Буран» из Воронежа

06 мая 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Нападающий ХК «Зауралье» Даниил Ердаков перешел в хоккейную команду «Буран» из Воронежа. Об этом сообщается в telegram-канале клуба. Игрок является лучшим бомбардиром в истории ВХЛ. «Нападающий Даниил Ердаков покидает „Зауралье“ в связи с истечением срока контракта. Он продолжит карьеру в воронежском „Буране“», — передает пресс-служба команды. В «Зауралье» Ердаков провел один сезон. В регулярном чемпионате и плей-офф он сыграл 62 матча и набрал 35 (10+25) очков. По итогам сезона он вошел в командный ТОП-3 по голевым передачам. В составе курганской команды хоккеист покорил такие достижения: 950 матчей в карьере, 700 матчей в ВХЛ и 650 очков в карьере. Также команду покинул 21-летний вратарь Ростислав Глущенко. В прошедшем сезоне он сыграл 22 матча в чемпионате и одну игру в плей-офф Кубка Петрова. Из последних приобретений «Зауралья» — молодой голкипер «Амурских тигров» Михаил Никишин. С ним заключен контракт до конца сезона 2024/2025. Ранее URA.RU писало, что курганский ХК «Зауралье» подписал игроков из Челябинска и Перми. Еще один игрок перешел из тульского «АКМ». Другим новичком стал вратарь пензенского «Дизеля».