05 мая 2024

Лучший бомбардир в истории ВХЛ покинул курганский ХК «Зауралье». Фото

Нападающий ХК «Зауралье» Ердаков перешел в «Буран» из Воронежа
© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. Курган, клюшка, зауралье, хоккейная клюшка
ХК «Зауралье» покинул нападающий Даниил Ердаков Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Нападающий ХК «Зауралье» Даниил Ердаков перешел в хоккейную команду «Буран» из Воронежа. Об этом сообщается в telegram-канале клуба. Игрок является лучшим бомбардиром в истории ВХЛ.

«Нападающий Даниил Ердаков покидает „Зауралье“ в связи с истечением срока контракта. Он продолжит карьеру в воронежском „Буране“», — передает пресс-служба команды.

В «Зауралье» Ердаков провел один сезон. В регулярном чемпионате и плей-офф он сыграл 62 матча и набрал 35 (10+25) очков. По итогам сезона он вошел в командный ТОП-3 по голевым передачам. В составе курганской команды хоккеист покорил такие достижения: 950 матчей в карьере, 700 матчей в ВХЛ и 650 очков в карьере.

Также команду покинул 21-летний вратарь Ростислав Глущенко. В прошедшем сезоне он сыграл 22 матча в чемпионате и одну игру в плей-офф Кубка Петрова. Из последних приобретений «Зауралья» — молодой голкипер «Амурских тигров» Михаил Никишин. С ним заключен контракт до конца сезона 2024/2025.

Ранее URA.RU писало, что курганский ХК «Зауралье» подписал игроков из Челябинска и Перми. Еще один игрок перешел из тульского «АКМ». Другим новичком стал вратарь пензенского «Дизеля».

Игрок Даниил Ердаков перешел в воронежский «Буран»
Игрок Даниил Ердаков перешел в воронежский «Буран»
Фото:
https://t.me/hczaural/17262
Вратарь Ростислав Глущенко покинул команду вслед за Евгением Ярославлевым
Фото:
Еще одним новичком ХК «Зауралье» стал голкипер Михаил Никишин из «Амурских тигров»
Еще одним новичком ХК «Зауралье» стал голкипер Михаил Никишин из «Амурских тигров»
Фото:

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Нападающий ХК «Зауралье» Даниил Ердаков перешел в хоккейную команду «Буран» из Воронежа. Об этом сообщается в telegram-канале клуба. Игрок является лучшим бомбардиром в истории ВХЛ. «Нападающий Даниил Ердаков покидает „Зауралье“ в связи с истечением срока контракта. Он продолжит карьеру в воронежском „Буране“», — передает пресс-служба команды. В «Зауралье» Ердаков провел один сезон. В регулярном чемпионате и плей-офф он сыграл 62 матча и набрал 35 (10+25) очков. По итогам сезона он вошел в командный ТОП-3 по голевым передачам. В составе курганской команды хоккеист покорил такие достижения: 950 матчей в карьере, 700 матчей в ВХЛ и 650 очков в карьере. Также команду покинул 21-летний вратарь Ростислав Глущенко. В прошедшем сезоне он сыграл 22 матча в чемпионате и одну игру в плей-офф Кубка Петрова. Из последних приобретений «Зауралья» — молодой голкипер «Амурских тигров» Михаил Никишин. С ним заключен контракт до конца сезона 2024/2025. Ранее URA.RU писало, что курганский ХК «Зауралье» подписал игроков из Челябинска и Перми. Еще один игрок перешел из тульского «АКМ». Другим новичком стал вратарь пензенского «Дизеля».
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