Курганский ХК «Зауралье» подписал игроков из Челябинска и Перми. Фото

04 мая 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Клуб из Кургана обновляет состав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Руководство курганского хоккейного клуба (ХК) «Зауралье» заключило контракт с тремя новичками, среди которых игроки из Перми и Челябинска. Этой информацией поделилась пресс-служба спортклуба. «Состав команды пополнил 29-летний нападающий Андрей Ерофеев. В ВХЛ, начиная с 2013 года, он 10 сезонов провел за „Челмет“, отлучившись оттуда лишь на один сезон в тюменский „Рубин“. Также 34-летний опытный защитник Максим Веревкин будет выступать за „Зауралье“. В пермском „Молоте“ игрок провел больше всего сезонов ВХЛ», — написано в telegram-канале ХК. Еще в состав команды попал нападающий Александр Комаристый, отыгравший прошлый сезон в «АКМ» из Тульской области. Со всеми хоккеистами подписан контракт сроком в один год. Первым новичком в хоккейном клубе «Зауралье» стал вратарь Денис Синягин. Тридцатилетний голкипер ранее выступал за «Дизель» из Пензы. В активе нападающего 62 матча регулярного чемпионата и плей-офф, 31 (5+26) набранное очко telegram-канал хоккейного клуба «Зауралье» В прошлом сезоне Ерофеев был капитаном «Челмета», сыграв 52 матча и набрав 25 (16+9) очков telegram-канал хоккейного клуба «Зауралье» В ВХЛ на счету нападающего 426 матчей и 196 (94+102) набранных очков telegram-канал хоккейного клуба «Зауралье» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководство курганского хоккейного клуба (ХК) «Зауралье» заключило контракт с тремя новичками, среди которых игроки из Перми и Челябинска. Этой информацией поделилась пресс-служба спортклуба. «Состав команды пополнил 29-летний нападающий Андрей Ерофеев. В ВХЛ, начиная с 2013 года, он 10 сезонов провел за „Челмет“, отлучившись оттуда лишь на один сезон в тюменский „Рубин“. Также 34-летний опытный защитник Максим Веревкин будет выступать за „Зауралье“. В пермском „Молоте“ игрок провел больше всего сезонов ВХЛ», — написано в telegram-канале ХК. Еще в состав команды попал нападающий Александр Комаристый, отыгравший прошлый сезон в «АКМ» из Тульской области. Со всеми хоккеистами подписан контракт сроком в один год. Первым новичком в хоккейном клубе «Зауралье» стал вратарь Денис Синягин. Тридцатилетний голкипер ранее выступал за «Дизель» из Пензы.