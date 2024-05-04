Курганский ХК «Зауралье» подписал игроков из Челябинска и Перми. Фото

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Хоккей. Курган, зауралье, хоккей
Клуб из Кургана обновляет состав Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Руководство курганского хоккейного клуба (ХК) «Зауралье» заключило контракт с тремя новичками, среди которых игроки из Перми и Челябинска. Этой информацией поделилась пресс-служба спортклуба.

«Состав команды пополнил 29-летний нападающий Андрей Ерофеев. В ВХЛ, начиная с 2013 года, он 10 сезонов провел за „Челмет“, отлучившись оттуда лишь на один сезон в тюменский „Рубин“. Также 34-летний опытный защитник Максим Веревкин будет выступать за „Зауралье“. В пермском „Молоте“ игрок провел больше всего сезонов ВХЛ», — написано в telegram-канале ХК.

Еще в состав команды попал нападающий Александр Комаристый, отыгравший прошлый сезон в «АКМ» из Тульской области. Со всеми хоккеистами подписан контракт сроком в один год.

Первым новичком в хоккейном клубе «Зауралье» стал вратарь Денис Синягин. Тридцатилетний голкипер ранее выступал за «Дизель» из Пензы.

https://t.me/hczaural/17262
В активе нападающего 62 матча регулярного чемпионата и плей-офф, 31 (5+26) набранное очко
https://t.me/hczaural/17262
В прошлом сезоне Ерофеев был капитаном «Челмета», сыграв 52 матча и набрав 25 (16+9) очков
https://t.me/hczaural/17262
В ВХЛ на счету нападающего 426 матчей и 196 (94+102) набранных очков

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Руководство курганского хоккейного клуба (ХК) «Зауралье» заключило контракт с тремя новичками, среди которых игроки из Перми и Челябинска. Этой информацией поделилась пресс-служба спортклуба. «Состав команды пополнил 29-летний нападающий Андрей Ерофеев. В ВХЛ, начиная с 2013 года, он 10 сезонов провел за „Челмет“, отлучившись оттуда лишь на один сезон в тюменский „Рубин“. Также 34-летний опытный защитник Максим Веревкин будет выступать за „Зауралье“. В пермском „Молоте“ игрок провел больше всего сезонов ВХЛ», — написано в telegram-канале ХК. Еще в состав команды попал нападающий Александр Комаристый, отыгравший прошлый сезон в «АКМ» из Тульской области. Со всеми хоккеистами подписан контракт сроком в один год. Первым новичком в хоккейном клубе «Зауралье» стал вратарь Денис Синягин. Тридцатилетний голкипер ранее выступал за «Дизель» из Пензы.
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