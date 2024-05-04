В горнозаводской зоне Челябинской области ночью 5 мая начал идти снег. По записям с камер видеонаблюдения, расположенных вдоль федеральной трассы М5, видно, как снежный покров не уходит с почвы, на дорогах образуется гололедица.
«Златоуст, Уреньга, сильно засыпало снегом, на дороге образование гололедицы. Кропачево, Ашинский район — идет сильный снег», — сообщается в группе «Трасса М5 Уфа—Челябинск».
Очевидцы уточняют, что обстановка в Кропачево не улучшается. Также автомобилисты демонстрируют видео из Юрюзани, где наблюдаются осадки в виде мелкого снега.
Челябгидрометцентр 4 мая выступил с экстренным предупреждением, напомнив об угрозах подтопления горнозаводской зоны региона. Ранее ГИБДД обратилась к водителям с просьбой воздержаться от дальних поездок.
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