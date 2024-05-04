04 мая 2024
03 мая 2024

Несколько районов Челябинской области продолжает засыпать снегом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Автомобилистов просят быть предельно осторожными Фото:

В горнозаводской зоне Челябинской области ночью 5 мая начал идти снег. По записям с камер видеонаблюдения, расположенных вдоль федеральной трассы М5, видно, как снежный покров не уходит с почвы, на дорогах образуется гололедица.

«Златоуст, Уреньга, сильно засыпало снегом, на дороге образование гололедицы. Кропачево, Ашинский район — идет сильный снег», — сообщается в группе «Трасса М5 Уфа—Челябинск».

Очевидцы уточняют, что обстановка в Кропачево не улучшается. Также автомобилисты демонстрируют видео из Юрюзани, где наблюдаются осадки в виде мелкого снега.

Челябгидрометцентр 4 мая выступил с экстренным предупреждением, напомнив об угрозах подтопления горнозаводской зоны региона. Ранее ГИБДД обратилась к водителям с просьбой воздержаться от дальних поездок.

На Уреньге в районе Златоуста 5 мая вдоль федеральной трассы лежит снег
На Уреньге в районе Златоуста 5 мая вдоль федеральной трассы лежит снег

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В горнозаводской зоне Челябинской области ночью 5 мая начал идти снег. По записям с камер видеонаблюдения, расположенных вдоль федеральной трассы М5, видно, как снежный покров не уходит с почвы, на дорогах образуется гололедица. «Златоуст, Уреньга, сильно засыпало снегом, на дороге образование гололедицы. Кропачево, Ашинский район — идет сильный снег», — сообщается в группе «Трасса М5 Уфа—Челябинск». Очевидцы уточняют, что обстановка в Кропачево не улучшается. Также автомобилисты демонстрируют видео из Юрюзани, где наблюдаются осадки в виде мелкого снега. Челябгидрометцентр 4 мая выступил с экстренным предупреждением, напомнив об угрозах подтопления горнозаводской зоны региона. Ранее ГИБДД обратилась к водителям с просьбой воздержаться от дальних поездок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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