Автомобилистов просят быть предельно осторожными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В горнозаводской зоне Челябинской области ночью 5 мая начал идти снег. По записям с камер видеонаблюдения, расположенных вдоль федеральной трассы М5, видно, как снежный покров не уходит с почвы, на дорогах образуется гололедица.

«Златоуст, Уреньга, сильно засыпало снегом, на дороге образование гололедицы. Кропачево, Ашинский район — идет сильный снег», — сообщается в группе «Трасса М5 Уфа—Челябинск».

Очевидцы уточняют, что обстановка в Кропачево не улучшается. Также автомобилисты демонстрируют видео из Юрюзани, где наблюдаются осадки в виде мелкого снега.

Челябгидрометцентр 4 мая выступил с экстренным предупреждением, напомнив об угрозах подтопления горнозаводской зоны региона. Ранее ГИБДД обратилась к водителям с просьбой воздержаться от дальних поездок.

На Уреньге в районе Златоуста 5 мая вдоль федеральной трассы лежит снег Скрин «Трасса М5 Уфа — Челябинск», vk.com