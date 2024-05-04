Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя: как прошло главное богослужение 2024 года

Тысячи людей собрались на пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве. На службу приехали президент РФ Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин, а до этого в московский аэропорт доставили Благодатный огонь. URA.RU рассказывает, как прошло главное богослужение 2024 года.
Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Москву
Самолет с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Москвы «Внуково-3». Об этом сообщили в фонде Андрея Первозванного, который занимается доставкой огня в Россию. Церемония схождения Благодатного огня является главным событием перед православной Пасхой, которая в 2024 году отмечается 5 мая. Позже огонь доставили в Храм Христа Спасителя для пасхального богослужения.
Для верующих Благодатный огонь — это проявление божьей милости и одно из доказательств существования Бога. Сходит он на священном месте погребения Христа. В Иерусалимском Храме в ночь накануне церемонии гасят свечи и на мраморную плитку Гроба Господня кладут вату.
После израильская полиция осматривает гроб на предмет наличия огня и опечатывает вход в нее восковой печатью. Около 13 часов начинается молитвенная процессия и священнослужители три раза обходят Гроб Господень, после чего у входа Иерусалимский патриарх и Армянский архимандрит разоблачаются от одеяний, оставаясь в подрясниках в доказательство того, что у них нет с собой ничего, что может зажечь огонь.
Тысячи верующих собрались отпраздновать Пасху
На пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя собрались тысячи человек. Улицы вокруг храма были оцеплены полицией, движение транспорта ограничено, а проходящие на службу многократно проверялись и проходили через металлоискатели.
Пасхальное богослужение началось около 23 часов с пасхальной полунощницы — короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма, символизирующий жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. После этого процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой бил похоронен Иисус.
Согласно Евангелию, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Спасителя. Так же открываются двери храма и начинается служба. Первые возгласы «Христос Воскресе» произносят еще на улице — тогда и начинается празднование Пасхи.
Пасхальное богослужение возглавил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл возглавил пасхальное богослужение. Он отметил, что в Русской православной церкви помогают тем, кто защищает Отечество и традиционные христианские ценности, а также молятся Богу о победе света над тьмой, преодолении вражды и даровании прочного и справедливого мира.
Патриарх подчеркнул, что для православных верующих на Пасху источником радости остается победа Господа над смертью и злом. А также убежденность в том, что благодаря его Воскресению каждый верующий человек имеет надежду на спасение и вечную жизнь.
Путин и Собянин побывали на богослужении
На пасхальную службу прибыли президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Путин традиционно встречает Пасху в столичном храме. В прошлом году мероприятие проходило 16 апреля в Храме Христа Спасителя.
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