Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя: как прошло главное богослужение 2024 года

В Храме Христа Спасителя прошла пасхальная служба

05 мая 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

В храме прошло главное богослужение Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тысячи людей собрались на пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве. На службу приехали президент РФ Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин, а до этого в московский аэропорт доставили Благодатный огонь. URA.RU рассказывает, как прошло главное богослужение 2024 года. Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Москву Самолет с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Москвы «Внуково-3». Об этом сообщили в фонде Андрея Первозванного, который занимается доставкой огня в Россию. Церемония схождения Благодатного огня является главным событием перед православной Пасхой, которая в 2024 году отмечается 5 мая. Позже огонь доставили в Храм Христа Спасителя для пасхального богослужения. Для верующих Благодатный огонь — это проявление божьей милости и одно из доказательств существования Бога. Сходит он на священном месте погребения Христа. В Иерусалимском Храме в ночь накануне церемонии гасят свечи и на мраморную плитку Гроба Господня кладут вату. После израильская полиция осматривает гроб на предмет наличия огня и опечатывает вход в нее восковой печатью. Около 13 часов начинается молитвенная процессия и священнослужители три раза обходят Гроб Господень, после чего у входа Иерусалимский патриарх и Армянский архимандрит разоблачаются от одеяний, оставаясь в подрясниках в доказательство того, что у них нет с собой ничего, что может зажечь огонь. Богослужение проходило в Храме Христа Спасителя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Новость по теме Схождение Благодатного огня 2024 в Иерусалиме: когда доставят в Россию Тысячи верующих собрались отпраздновать Пасху На пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя собрались тысячи человек. Улицы вокруг храма были оцеплены полицией, движение транспорта ограничено, а проходящие на службу многократно проверялись и проходили через металлоискатели. Пасхальное богослужение началось около 23 часов с пасхальной полунощницы — короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма, символизирующий жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. После этого процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой бил похоронен Иисус. Согласно Евангелию, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Спасителя. Так же открываются двери храма и начинается служба. Первые возгласы «Христос Воскресе» произносят еще на улице — тогда и начинается празднование Пасхи. В Храме Христа Спасителя собрались тысячи человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пасхальное богослужение возглавил патриарх Кирилл Патриарх Кирилл возглавил пасхальное богослужение. Он отметил, что в Русской православной церкви помогают тем, кто защищает Отечество и традиционные христианские ценности, а также молятся Богу о победе света над тьмой, преодолении вражды и даровании прочного и справедливого мира. Патриарх подчеркнул, что для православных верующих на Пасху источником радости остается победа Господа над смертью и злом. А также убежденность в том, что благодаря его Воскресению каждый верующий человек имеет надежду на спасение и вечную жизнь. Богослужение совершил Патриарх Кирилл Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин и Собянин побывали на богослужении На пасхальную службу прибыли президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Путин традиционно встречает Пасху в столичном храме. В прошлом году мероприятие проходило 16 апреля в Храме Христа Спасителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тысячи людей собрались на пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве. На службу приехали президент РФ Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин, а до этого в московский аэропорт доставили Благодатный огонь. URA.RU рассказывает, как прошло главное богослужение 2024 года. Самолет с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Москвы «Внуково-3». Об этом сообщили в фонде Андрея Первозванного, который занимается доставкой огня в Россию. Церемония схождения Благодатного огня является главным событием перед православной Пасхой, которая в 2024 году отмечается 5 мая. Позже огонь доставили в Храм Христа Спасителя для пасхального богослужения. Для верующих Благодатный огонь — это проявление божьей милости и одно из доказательств существования Бога. Сходит он на священном месте погребения Христа. В Иерусалимском Храме в ночь накануне церемонии гасят свечи и на мраморную плитку Гроба Господня кладут вату. После израильская полиция осматривает гроб на предмет наличия огня и опечатывает вход в нее восковой печатью. Около 13 часов начинается молитвенная процессия и священнослужители три раза обходят Гроб Господень, после чего у входа Иерусалимский патриарх и Армянский архимандрит разоблачаются от одеяний, оставаясь в подрясниках в доказательство того, что у них нет с собой ничего, что может зажечь огонь. На пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя собрались тысячи человек. Улицы вокруг храма были оцеплены полицией, движение транспорта ограничено, а проходящие на службу многократно проверялись и проходили через металлоискатели. Пасхальное богослужение началось около 23 часов с пасхальной полунощницы — короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма, символизирующий жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. После этого процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой бил похоронен Иисус. Согласно Евангелию, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Спасителя. Так же открываются двери храма и начинается служба. Первые возгласы «Христос Воскресе» произносят еще на улице — тогда и начинается празднование Пасхи. Патриарх Кирилл возглавил пасхальное богослужение. Он отметил, что в Русской православной церкви помогают тем, кто защищает Отечество и традиционные христианские ценности, а также молятся Богу о победе света над тьмой, преодолении вражды и даровании прочного и справедливого мира. Патриарх подчеркнул, что для православных верующих на Пасху источником радости остается победа Господа над смертью и злом. А также убежденность в том, что благодаря его Воскресению каждый верующий человек имеет надежду на спасение и вечную жизнь. На пасхальную службу прибыли президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Путин традиционно встречает Пасху в столичном храме. В прошлом году мероприятие проходило 16 апреля в Храме Христа Спасителя.