В ЯНАО девушке прострелили руку из-за ревнивого мужчины

05 мая 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Ноябрянке случайно выстрелили в руку из травматического пистолета Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) на почве ревности поссорились двое мужчин. Один из них достал травматический пистолет для самообороны, но случайно совершил выстрел в руку девушки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Для оказания срочной медицинской помощи в больницу была доставлена жительница Ноябрьска 1994 года рождения с ранением в руку. В магазине „Жигулевский“ произошел конфликт между мужчинами на почве ревности, в ходе которого один из участников конфликта достал травматический пистолет с целью самообороны и произвел случайный выстрел», — рассказал собеседник. Сейчас все участники конфликта установлены и задержаны. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) на почве ревности поссорились двое мужчин. Один из них достал травматический пистолет для самообороны, но случайно совершил выстрел в руку девушки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Для оказания срочной медицинской помощи в больницу была доставлена жительница Ноябрьска 1994 года рождения с ранением в руку. В магазине „Жигулевский“ произошел конфликт между мужчинами на почве ревности, в ходе которого один из участников конфликта достал травматический пистолет с целью самообороны и произвел случайный выстрел», — рассказал собеседник. Сейчас все участники конфликта установлены и задержаны. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.