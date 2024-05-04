В ЯНАО девушке прострелили руку из-за ревнивого мужчины

В Ноябрьске (ЯНАО) на почве ревности поссорились двое мужчин. Один из них достал травматический пистолет для самообороны, но случайно совершил выстрел в руку девушки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Для оказания срочной медицинской помощи в больницу была доставлена жительница Ноябрьска 1994 года рождения с ранением в руку. В магазине „Жигулевский“ произошел конфликт между мужчинами на почве ревности, в ходе которого один из участников конфликта достал травматический пистолет с целью самообороны и произвел случайный выстрел», — рассказал собеседник.
Сейчас все участники конфликта установлены и задержаны. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.
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В Ноябрьске (ЯНАО) на почве ревности поссорились двое мужчин. Один из них достал травматический пистолет для самообороны, но случайно совершил выстрел в руку девушки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Для оказания срочной медицинской помощи в больницу была доставлена жительница Ноябрьска 1994 года рождения с ранением в руку. В магазине „Жигулевский“ произошел конфликт между мужчинами на почве ревности, в ходе которого один из участников конфликта достал травматический пистолет с целью самообороны и произвел случайный выстрел», — рассказал собеседник. Сейчас все участники конфликта установлены и задержаны. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.