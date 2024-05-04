04 мая 2024
03 мая 2024

В ЯНАО девушке прострелили руку из-за ревнивого мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, убийство, пистолет, оружие, стрельба, преступник, преступление, криминал
Ноябрянке случайно выстрелили в руку из травматического пистолета Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на почве ревности поссорились двое мужчин. Один из них достал травматический пистолет для самообороны, но случайно совершил выстрел в руку девушки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Для оказания срочной медицинской помощи в больницу была доставлена жительница Ноябрьска 1994 года рождения с ранением в руку. В магазине „Жигулевский“ произошел конфликт между мужчинами на почве ревности, в ходе которого один из участников конфликта достал травматический пистолет с целью самообороны и произвел случайный выстрел», — рассказал собеседник.

Сейчас все участники конфликта установлены и задержаны. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на почве ревности поссорились двое мужчин. Один из них достал травматический пистолет для самообороны, но случайно совершил выстрел в руку девушки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Для оказания срочной медицинской помощи в больницу была доставлена жительница Ноябрьска 1994 года рождения с ранением в руку. В магазине „Жигулевский“ произошел конфликт между мужчинами на почве ревности, в ходе которого один из участников конфликта достал травматический пистолет с целью самообороны и произвел случайный выстрел», — рассказал собеседник. Сейчас все участники конфликта установлены и задержаны. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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