Полковник запаса Кошкин: французские войска заменят поваров ВСУ в тылу

06 мая 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Новые подразделение ВСУ с европейскими солдатами станут еще одной целью для армии РФ, сообщил Андрей Кошкин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Евросоюза собирают коалицию для отправки военных на Украину. Однако участвовать в боевых действиях на передовой европейские солдаты не будут. Они могут, например, заменить украинских военных поваров на позициях глубоко в тылу. Об этом в беседе с URA.RU сообщил полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Депутат Верховной рады в прямом эфире французского телеканала LCI заявил, что если ВСУ не хватит сил противостоять России, они могут попросить отправить европейских военных на помощь. Ранее президент Франции Эмануэль Макрон в интервью The Economist сообщил, что многие страны ЕС поддерживают отправку европейских войск на Украину. «На сегодняшний день пока что идут, мягко говоря, разговоры вокруг возможности размещения войск. Какие войска собираются отправлять Украине в помощь, до сих пор непонятно. Может, они будут заменять поваров, чтобы украинских военнослужащих, которые находятся в тылу, направить на передовую. ВСУ отправятся на фронт, а французы заменят их и будут варить кашу или же ремонтировать бронетехнику. Солдаты ЕС хотят обучать и выполнять какие-то обязанности, но пока только глубоко в тылу. Сам Макрон не может толком объяснить Европе, как отправлять войска, хоть и заявил, что надо посылать их регулярно. [Министр иностранных дел Польши Радослав] Сикорский придумал, что надо сделать некую миссию, чтобы эти войска не считались отправленными НАТО. Потому что тогда будет нарушен запрет [президента США] Джо Байдена о том, что НАТО не воюет», — рассказал Андрей Кошкин.



Полковник запаса также отметил, что разговоры об отправке военных перейдут в действия, когда соберется коалиция стран Евросоюза, которые будут готовы отправить помощь Украине. «Сейчас разговор идет, что надо создать эту миссию, которую толком тоже никто не понимает. И создать коалицию, которая будет первым шагом для более конкретных разговоров. Если коалиция, то я вижу в ней Францию со своим непонятным лидером, потому что его критикуют внутри страны за преувеличение полномочий в помощи Украине. Также хотели бы эту историю подхватить страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) и Польша. Судя по тому, как размышляет Макрон, который говорит, что бронетанковую технику, самолеты никто не собирался давать, но в итоге дали. Пока что никто из ЕС не собирается выделять свои войска, но со временем выделят. В любом случае эти подразделения будут естественной целью для наших вооруженных сил», — заявил Кошкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Евросоюза собирают коалицию для отправки военных на Украину. Однако участвовать в боевых действиях на передовой европейские солдаты не будут. Они могут, например, заменить украинских военных поваров на позициях глубоко в тылу. Об этом в беседе с URA.RU сообщил полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Депутат Верховной рады в прямом эфире французского телеканала LCI заявил, что если ВСУ не хватит сил противостоять России, они могут попросить отправить европейских военных на помощь. Ранее президент Франции Эмануэль Макрон в интервью The Economist сообщил, что многие страны ЕС поддерживают отправку европейских войск на Украину. «На сегодняшний день пока что идут, мягко говоря, разговоры вокруг возможности размещения войск. Какие войска собираются отправлять Украине в помощь, до сих пор непонятно. Может, они будут заменять поваров, чтобы украинских военнослужащих, которые находятся в тылу, направить на передовую. ВСУ отправятся на фронт, а французы заменят их и будут варить кашу или же ремонтировать бронетехнику. Солдаты ЕС хотят обучать и выполнять какие-то обязанности, но пока только глубоко в тылу. Сам Макрон не может толком объяснить Европе, как отправлять войска, хоть и заявил, что надо посылать их регулярно. [Министр иностранных дел Польши Радослав] Сикорский придумал, что надо сделать некую миссию, чтобы эти войска не считались отправленными НАТО. Потому что тогда будет нарушен запрет [президента США] Джо Байдена о том, что НАТО не воюет», — рассказал Андрей Кошкин. Полковник запаса также отметил, что разговоры об отправке военных перейдут в действия, когда соберется коалиция стран Евросоюза, которые будут готовы отправить помощь Украине. «Сейчас разговор идет, что надо создать эту миссию, которую толком тоже никто не понимает. И создать коалицию, которая будет первым шагом для более конкретных разговоров. Если коалиция, то я вижу в ней Францию со своим непонятным лидером, потому что его критикуют внутри страны за преувеличение полномочий в помощи Украине. Также хотели бы эту историю подхватить страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) и Польша. Судя по тому, как размышляет Макрон, который говорит, что бронетанковую технику, самолеты никто не собирался давать, но в итоге дали. Пока что никто из ЕС не собирается выделять свои войска, но со временем выделят. В любом случае эти подразделения будут естественной целью для наших вооруженных сил», — заявил Кошкин.