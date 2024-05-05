ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР

МО РФ: армия России освободила Очеретино в ДНР
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
ВС РФ освободили населенный пункт Очеретино Фото:
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Российские военные освободили Очеретино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что армия России нанесла поражение механизированным бригадам ВСУ и улучшила тактическое положение в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское в ДНР.

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Российские военные освободили Очеретино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что армия России нанесла поражение механизированным бригадам ВСУ и улучшила тактическое положение в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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