ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР

МО РФ: армия России освободила Очеретино в ДНР

05 мая 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили населенный пункт Очеретино Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные освободили Очеретино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что армия России нанесла поражение механизированным бригадам ВСУ и улучшила тактическое положение в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское в ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили Очеретино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что армия России нанесла поражение механизированным бригадам ВСУ и улучшила тактическое положение в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское в ДНР.