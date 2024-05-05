«Бессмертный полк» в 2024 году: как пройдет акция

В Анкаре прошла акция «Бессмертный полк»

05 мая 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

В 2024 году «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате Фото: Владимир Андреев © URA.RU В течение последних 12 лет ежегодная акция «Бессмертный полк» проводилась как в России, так и за ее пределами. В этом году мероприятие уже прошло на территории российского посольства в Анкаре (Турция). В нем участвовали сотни человек. URA.RU рассказывает об истории шествия, а также о формате, в котором оно будет в России в 2024 году. Что такое «Бессмертный полк» «Бессмертный полк» — это национальное движение, посвященное памяти участникам Великой Отечественной войны, а также название акций-шествий, организуемых этим движением с 2012 года. Цель этих мероприятий заключается в сохранении и передаче наследия подвига и героизма советского народа во время Великой Отечественной войны. Когда «Бессмертный полк» проводит мероприятия очно, любой желающий может пройти по улицам города с фотографиями своих родственников, участвовавших в войне. Инициаторами движения «Бессмертный полк» стали журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев в Томске. 9 мая 2012 года считается днем рождения современного «Бессмертного полка», когда жители Томска вышли на улицы с плакатами и фотографиями своих родственников, участвовавших в войне. В первой акции приняли участие более шести тысяч человек, и с каждым годом количество участников растет. С течением времени шествия «Бессмертного полка» начали проводиться во многих городах России и за ее пределами. С 2015 года акция была официально признана общероссийской. 5 октября 2015 года было зарегистрировано общероссийское общественно-патриотическое движение «Бессмертный полк России». Почему отменили Бессмертный полк в 2024 В предыдущем году акция проходила в традиционной форме. Поэтому сейчас многие жители страны активно готовились к ней, ожидая возможности отдать дань уважения памяти ветеранов. По информации сопредседателя центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елены Цунаевой, в 2024 году акция не будет проведена в обычном формате из-за «существующих угроз общественной безопасности». Об этом она сообщила на пресс-конференции 23 апреля, подчеркнув, что 9 Мая является безусловно народным праздником, особенно в Год Семьи. Цунаева отметила, что участие в акции будет открыто для семей, поскольку народная память способствует формированию общественного и государственного сознания. Как пройдет акция в 2024 в РФ В 2024 году в России акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате без проведения шествий по улицам городов. Это формат уже использовался в 2020 и 2021 годах в период пандемии коронавируса, когда люди были на карантине. Несмотря на отсутствие шествия, есть возможность принять участие в различных офлайн и онлайн мероприятиях, чтобы почтить память ветеранов. Например, можно напечатать фотографии и прикрепить их к машине или одежде. На сайте «Бессмертного полка» доступен конструктор, где можно выбрать рамку для фотографии, добавить ФИО и даты жизни. Ожидаются глобальные флешмобы в социальных сетях, где люди смогут не только делиться фотографиями, но и рассказывать истории о жизни и подвигах своих предков, сопровождая их хештегом #нашБессмертныйПолк. На сайте «Бессмертного полка» будут транслировать фотографии героев Великой Отечественной войны, а также их портреты будут показываться на медиафасадах городов России и на федеральных телеканалах. Также представлен способ проведения акции — «Галерея памяти», где на центральных улицах и площадях российских городов будут установлены портреты героев Советского Союза и участников СВО из этих регионов. С 1 мая волонтеры движения «Волонтеры Победы» запустят чат-бот в мессенджере Telegram для создания памятных аватарок для социальных сетей. В школах и вузах пройдет мероприятие «Стена памяти», где ученики и студенты подготовят рассказы о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Аналогичные акции будут проводиться в библиотеках, молодежных центрах и храмах. Информацию о том, где будут расположены стенды с фотографиями, можно найти на сайте волонтерыпобеды.рф . Будет ли «Бессмертный полк» в других странах В некоторых странах мероприятие может пройти в традиционном формате. Суммарно запросы на проведение очных мероприятий были отправлены из 60 стран. Цунаева упомянула, что более чем в 100 странах парады, посвященные Дню Победы, пройдут как-то иначе, то есть в формате, не требующем специальных заявок, как, например, при организации шествия на территории российского посольства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В течение последних 12 лет ежегодная акция «Бессмертный полк» проводилась как в России, так и за ее пределами. В этом году мероприятие уже прошло на территории российского посольства в Анкаре (Турция). В нем участвовали сотни человек. URA.RU рассказывает об истории шествия, а также о формате, в котором оно будет в России в 2024 году. «Бессмертный полк» — это национальное движение, посвященное памяти участникам Великой Отечественной войны, а также название акций-шествий, организуемых этим движением с 2012 года. Цель этих мероприятий заключается в сохранении и передаче наследия подвига и героизма советского народа во время Великой Отечественной войны. Когда «Бессмертный полк» проводит мероприятия очно, любой желающий может пройти по улицам города с фотографиями своих родственников, участвовавших в войне. Инициаторами движения «Бессмертный полк» стали журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев в Томске. 9 мая 2012 года считается днем рождения современного «Бессмертного полка», когда жители Томска вышли на улицы с плакатами и фотографиями своих родственников, участвовавших в войне. В первой акции приняли участие более шести тысяч человек, и с каждым годом количество участников растет. С течением времени шествия «Бессмертного полка» начали проводиться во многих городах России и за ее пределами. С 2015 года акция была официально признана общероссийской. 5 октября 2015 года было зарегистрировано общероссийское общественно-патриотическое движение «Бессмертный полк России». В предыдущем году акция проходила в традиционной форме. Поэтому сейчас многие жители страны активно готовились к ней, ожидая возможности отдать дань уважения памяти ветеранов. По информации сопредседателя центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елены Цунаевой, в 2024 году акция не будет проведена в обычном формате из-за «существующих угроз общественной безопасности». Об этом она сообщила на пресс-конференции 23 апреля, подчеркнув, что 9 Мая является безусловно народным праздником, особенно в Год Семьи. Цунаева отметила, что участие в акции будет открыто для семей, поскольку народная память способствует формированию общественного и государственного сознания. В 2024 году в России акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате без проведения шествий по улицам городов. Это формат уже использовался в 2020 и 2021 годах в период пандемии коронавируса, когда люди были на карантине. Несмотря на отсутствие шествия, есть возможность принять участие в различных офлайн и онлайн мероприятиях, чтобы почтить память ветеранов. Например, можно напечатать фотографии и прикрепить их к машине или одежде. На сайте «Бессмертного полка» доступен конструктор, где можно выбрать рамку для фотографии, добавить ФИО и даты жизни. Ожидаются глобальные флешмобы в социальных сетях, где люди смогут не только делиться фотографиями, но и рассказывать истории о жизни и подвигах своих предков, сопровождая их хештегом #нашБессмертныйПолк. На сайте «Бессмертного полка» будут транслировать фотографии героев Великой Отечественной войны, а также их портреты будут показываться на медиафасадах городов России и на федеральных телеканалах. Также представлен способ проведения акции — «Галерея памяти», где на центральных улицах и площадях российских городов будут установлены портреты героев Советского Союза и участников СВО из этих регионов. С 1 мая волонтеры движения «Волонтеры Победы» запустят чат-бот в мессенджере Telegram для создания памятных аватарок для социальных сетей. В школах и вузах пройдет мероприятие «Стена памяти», где ученики и студенты подготовят рассказы о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Аналогичные акции будут проводиться в библиотеках, молодежных центрах и храмах. Информацию о том, где будут расположены стенды с фотографиями, можно найти на сайте волонтерыпобеды.рф. В некоторых странах мероприятие может пройти в традиционном формате. Суммарно запросы на проведение очных мероприятий были отправлены из 60 стран. Цунаева упомянула, что более чем в 100 странах парады, посвященные Дню Победы, пройдут как-то иначе, то есть в формате, не требующем специальных заявок, как, например, при организации шествия на территории российского посольства.