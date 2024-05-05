В мире Европа Швейцария отказалась поставлять оружие Украине 05 мая 2024 в 18:27 Размер текста - 17 + Швейцария продолжит закупки оружия для себя, но не для Украины, заявила президент страны Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Швейцария не собирается поставлять оружие Украине. Об этом сообщила швейцарский президент Виола Амерд. По ее словам, в данном случае не применяется закон о чрезвычайном положении. «Швейцария не будет поставлять оружие Украине, закон о чрезвычайном положении в данном случае не применяется», — заявила Амерд. Об этом она сообщила во время беседы со швейцарским Blick . Амерд также отметила, что страна продолжит закупки оружия. По ее словам, это делается для того, чтобы укрепить обороноспособность Швейцарии. Ранее сообщалось, что в Швейцарии пройдет саммит по мирному урегулированию украинского конфликта. Россия на конференцию приглашения не получила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Швейцария не собирается поставлять оружие Украине. Об этом сообщила швейцарский президент Виола Амерд. По ее словам, в данном случае не применяется закон о чрезвычайном положении. «Швейцария не будет поставлять оружие Украине, закон о чрезвычайном положении в данном случае не применяется», — заявила Амерд. Об этом она сообщила во время беседы со швейцарским Blick. Амерд также отметила, что страна продолжит закупки оружия. По ее словам, это делается для того, чтобы укрепить обороноспособность Швейцарии. Ранее сообщалось, что в Швейцарии пройдет саммит по мирному урегулированию украинского конфликта. Россия на конференцию приглашения не получила. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям