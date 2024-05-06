В Салехарде вахтовик-уголовник из Перми пытался зарезать товарища

В Салехарде (ЯНАО) вахтовик из Пермского края поссорился с собутыльником и пырнул его ножом. За это его будут судить, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«Обвиняемый, вооружившись ножом, нанес им удар в область живота коллеге. Установлено, что 36-летний обвиняемый, прибывший в Салехард для работы вахтовым методом из Пермского края, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.
Происшествие произошло 4 апреля, пострадавшего удалось спасти благодаря соседям по общежитию. В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено с обвинительным заключением в суд.
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