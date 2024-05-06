В Салехарде вахтовик-уголовник из Перми пытался зарезать товарища

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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, убийство, оружие, штык-нож, нож
В Салехарде вахтовик из Пермского края пытался зарезать соседа по общежитию Фото:

В Салехарде (ЯНАО) вахтовик из Пермского края поссорился с собутыльником и пырнул его ножом. За это его будут судить, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«Обвиняемый, вооружившись ножом, нанес им удар в область живота коллеге. Установлено, что 36-летний обвиняемый, прибывший в Салехард для работы вахтовым методом из Пермского края, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Происшествие произошло 4 апреля, пострадавшего удалось спасти благодаря соседям по общежитию. В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено с обвинительным заключением в суд.

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В Салехарде (ЯНАО) вахтовик из Пермского края поссорился с собутыльником и пырнул его ножом. За это его будут судить, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Обвиняемый, вооружившись ножом, нанес им удар в область живота коллеге. Установлено, что 36-летний обвиняемый, прибывший в Салехард для работы вахтовым методом из Пермского края, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Происшествие произошло 4 апреля, пострадавшего удалось спасти благодаря соседям по общежитию. В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено с обвинительным заключением в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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