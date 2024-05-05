Челябинский суд вновь закрыл заседание по делу о национализации «Макфы»

06 мая 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Очередное заседание по делу «Мафы» вновь закрыли для СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Очередное заседание по делу о передаче государству предприятий холдинга «Макфа» пройдет в закрытом режиме. Такое решение принял 6 мая Центральный районный суд Челябинска. «Заседание суда сделали закрытым», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. При этом адвокаты, представляющие «Макфу», предлагали разрешить присутствие журналистов, а юрист основателя холдинга, челябинского экс-губернатора Михаила Юревича Игорь Трунов назвал запрет «цирком и очередной клоунадой». Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Само дело начало рассматриваться 9 апреля. На предприятия «Макфы», расположенные в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях, наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнеров и членов семей. Михаил Юревич и его основной партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлены в международный розыск и находятся за границей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Очередное заседание по делу о передаче государству предприятий холдинга «Макфа» пройдет в закрытом режиме. Такое решение принял 6 мая Центральный районный суд Челябинска. «Заседание суда сделали закрытым», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. При этом адвокаты, представляющие «Макфу», предлагали разрешить присутствие журналистов, а юрист основателя холдинга, челябинского экс-губернатора Михаила Юревича Игорь Трунов назвал запрет «цирком и очередной клоунадой». Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Само дело начало рассматриваться 9 апреля. На предприятия «Макфы», расположенные в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях, наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнеров и членов семей. Михаил Юревич и его основной партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлены в международный розыск и находятся за границей.