05 мая 2024

Челябинский суд вновь закрыл заседание по делу о национализации «Макфы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередное заседание по делу «Мафы» вновь закрыли для СМИ Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Очередное заседание по делу о передаче государству предприятий холдинга «Макфа» пройдет в закрытом режиме. Такое решение принял 6 мая Центральный районный суд Челябинска.

«Заседание суда сделали закрытым», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. При этом адвокаты, представляющие «Макфу», предлагали разрешить присутствие журналистов, а юрист основателя холдинга, челябинского экс-губернатора Михаила Юревича Игорь Трунов назвал запрет «цирком и очередной клоунадой».

Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Само дело начало рассматриваться 9 апреля.

На предприятия «Макфы», расположенные в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях, наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнеров и членов семей. Михаил Юревич и его основной партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлены в международный розыск и находятся за границей.

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Очередное заседание по делу о передаче государству предприятий холдинга «Макфа» пройдет в закрытом режиме. Такое решение принял 6 мая Центральный районный суд Челябинска. «Заседание суда сделали закрытым», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. При этом адвокаты, представляющие «Макфу», предлагали разрешить присутствие журналистов, а юрист основателя холдинга, челябинского экс-губернатора Михаила Юревича Игорь Трунов назвал запрет «цирком и очередной клоунадой». Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Само дело начало рассматриваться 9 апреля. На предприятия «Макфы», расположенные в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях, наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнеров и членов семей. Михаил Юревич и его основной партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлены в международный розыск и находятся за границей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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