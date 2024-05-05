В Тобольске установили мемориальные доски военным, погибшим на СВО — Роману Чепайкину и Артему Ширинкину. Оба мужчины были выпускниками медицинского колледжа имени В. Солдатова. Об этом в своем telegram-канале написал мэр Максим Афанасьев.
«Открыли мемориальные доски Чепайкину Роману Олеговичу и Ширинкину Артему Александровичу, выпускникам медицинского колледжа имени В. Солдатова. Героям нашей страны, которые погибли в ходе специальной военной операции и были награждены орденом Мужества», — рассказал Афанасьев. Он также отметил, что подобные мероприятия — это способ сохранить и увековечить память о подвиге земляков, а также передать будущим поколениям историю страны и напомнить о цене мирного сосуществования.
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В Тобольске установили мемориальные доски военным, погибшим на СВО — Роману Чепайкину и Артему Ширинкину. Оба мужчины были выпускниками медицинского колледжа имени В. Солдатова. Об этом в своем telegram-канале написал мэр Максим Афанасьев. «Открыли мемориальные доски Чепайкину Роману Олеговичу и Ширинкину Артему Александровичу, выпускникам медицинского колледжа имени В. Солдатова. Героям нашей страны, которые погибли в ходе специальной военной операции и были награждены орденом Мужества», — рассказал Афанасьев. Он также отметил, что подобные мероприятия — это способ сохранить и увековечить память о подвиге земляков, а также передать будущим поколениям историю страны и напомнить о цене мирного сосуществования. Ранее URA.RU писало, что в Аромашевском районе похоронили погибшего на СВО бойца. Антон Дзуда был рожден в Сургуте, а в 2018 году переехал в Тюменскую область.