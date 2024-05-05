05 мая 2024

В Екатеринбурге второй раз перенесли масштабный рок-фестиваль

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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, электрогитара
Фестиваль перенесли на 2025 год Фото:

Рок-фестиваль «Кардиограмма», запланированный на 8 и 9 июня на площадке «МТС Live Холл», расположенной в «Екатеринбург-ЭКСПО», перенесли на 2025 год, рассказали организаторы мероприятия. Изначально концерты рок-звезд должны были пройти на главном стадионе Екатеринбурга 15 и 16 июня.

«Мы приняли сложное решение — Фестиваль „Кардиограмма“ переносится на 2025 год! В современных реалиях мы старались сделать все, чтобы переноса в этом году не произошло, но, к сожалению, мы не всесильны», — следует из поста странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что все купленные билеты остаются действительными на 2025 год, а уточнить информацию по ним можно у самих организаторов. «Мы выражаем огромную благодарность всем, кто остался с нами после смены площадки, кто поддерживал нас», — подытожили организаторы.

В 2023 году фестиваль прошел 10 и 11 июня. Многие зрители остались недовольны площадкой, количеством посетителей и стоимостью билетов — цена начиналась от 2000 и заканчивалась 20 000 рублей. На сцене выступали рок-группы Stigmata, «Анимация», «Эпидемия» и другие.

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Рок-фестиваль «Кардиограмма», запланированный на 8 и 9 июня на площадке «МТС Live Холл», расположенной в «Екатеринбург-ЭКСПО», перенесли на 2025 год, рассказали организаторы мероприятия. Изначально концерты рок-звезд должны были пройти на главном стадионе Екатеринбурга 15 и 16 июня. «Мы приняли сложное решение — Фестиваль „Кардиограмма“ переносится на 2025 год! В современных реалиях мы старались сделать все, чтобы переноса в этом году не произошло, но, к сожалению, мы не всесильны», — следует из поста странице в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что все купленные билеты остаются действительными на 2025 год, а уточнить информацию по ним можно у самих организаторов. «Мы выражаем огромную благодарность всем, кто остался с нами после смены площадки, кто поддерживал нас», — подытожили организаторы. В 2023 году фестиваль прошел 10 и 11 июня. Многие зрители остались недовольны площадкой, количеством посетителей и стоимостью билетов — цена начиналась от 2000 и заканчивалась 20 000 рублей. На сцене выступали рок-группы Stigmata, «Анимация», «Эпидемия» и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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