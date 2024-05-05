В Екатеринбурге второй раз перенесли масштабный рок-фестиваль

06 мая 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Фестиваль перенесли на 2025 год Фото: Размик Закарян © URA.RU Рок-фестиваль «Кардиограмма», запланированный на 8 и 9 июня на площадке «МТС Live Холл», расположенной в «Екатеринбург-ЭКСПО», перенесли на 2025 год, рассказали организаторы мероприятия. Изначально концерты рок-звезд должны были пройти на главном стадионе Екатеринбурга 15 и 16 июня. «Мы приняли сложное решение — Фестиваль „Кардиограмма“ переносится на 2025 год! В современных реалиях мы старались сделать все, чтобы переноса в этом году не произошло, но, к сожалению, мы не всесильны», — следует из поста странице в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что все купленные билеты остаются действительными на 2025 год, а уточнить информацию по ним можно у самих организаторов. «Мы выражаем огромную благодарность всем, кто остался с нами после смены площадки, кто поддерживал нас», — подытожили организаторы. В 2023 году фестиваль прошел 10 и 11 июня. Многие зрители остались недовольны площадкой, количеством посетителей и стоимостью билетов — цена начиналась от 2000 и заканчивалась 20 000 рублей. На сцене выступали рок-группы Stigmata, «Анимация», «Эпидемия» и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рок-фестиваль «Кардиограмма», запланированный на 8 и 9 июня на площадке «МТС Live Холл», расположенной в «Екатеринбург-ЭКСПО», перенесли на 2025 год, рассказали организаторы мероприятия. Изначально концерты рок-звезд должны были пройти на главном стадионе Екатеринбурга 15 и 16 июня. «Мы приняли сложное решение — Фестиваль „Кардиограмма“ переносится на 2025 год! В современных реалиях мы старались сделать все, чтобы переноса в этом году не произошло, но, к сожалению, мы не всесильны», — следует из поста странице в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что все купленные билеты остаются действительными на 2025 год, а уточнить информацию по ним можно у самих организаторов. «Мы выражаем огромную благодарность всем, кто остался с нами после смены площадки, кто поддерживал нас», — подытожили организаторы. В 2023 году фестиваль прошел 10 и 11 июня. Многие зрители остались недовольны площадкой, количеством посетителей и стоимостью билетов — цена начиналась от 2000 и заканчивалась 20 000 рублей. На сцене выступали рок-группы Stigmata, «Анимация», «Эпидемия» и другие.