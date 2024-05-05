Пермская девочка-богатырь установила мировой рекорд по отжиманиям. Видео

Самая сильная девочка России из Перми Лидия Котельникова побила мировой рекорд

06 мая 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Пермячка отжалась 1,5 тысячи раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первоклассница из Перми Лидия Котельникова, которая считается одной из самых сильных девочек в России, установила мировой рекорд по отжиманиям. Юная пермячка 1,5 тысячи раз отжалась от пола во время III Региональных Игр боевых искусств «Кубок Пармы». Видео с выполнением упражнения опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермский блогер Демьян Тарасов. «На „Кубке Пармы“ случился исторический момент. Пермская девочка-богатырь Лида Котельникова установила мировой рекорд по отжиманиям от пола среди женщин. Она отжалась 1501 раз», — сказано в ролике. Уточняется, что на прошлых соревнованиях, которые также проводил Российский союз боевых искусств Пермского края, Лидия Котельникова отжалась 601 раз. При этом за день до рекорда девочка выиграла соревнования по дзюдо. В РСБИ Пермского края URA.RU подтвердили, что пермячка установила мировой рекорд. Согласно данным «Википедии», предыдущий рекорд по отжиманиям среди женщин принадлежит австралийке Еве Кларк, которая работает персональным тренером по фитнесу и имеет троих детей. В 2014 году она 1,2 тысячи раз отжалась от пола в торговом центре в Абу-Даби. РСБИ Пермского края зафиксировал результат пермячки, но его оформлением, возможно, займутся родители девочки. Это далеко не первый рекорд Лидии Котельниковой. Она считается одной из самых сильных девочек России. Так в 2023 году она больше всех в стране отжалась на доске с гвоздями, подняла гирю стоя на одной ноге и совершила другие достижения. Одно из них было официально зарегистрировано в Книге рекордов России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первоклассница из Перми Лидия Котельникова, которая считается одной из самых сильных девочек в России, установила мировой рекорд по отжиманиям. Юная пермячка 1,5 тысячи раз отжалась от пола во время III Региональных Игр боевых искусств «Кубок Пармы». Видео с выполнением упражнения опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермский блогер Демьян Тарасов. «На „Кубке Пармы“ случился исторический момент. Пермская девочка-богатырь Лида Котельникова установила мировой рекорд по отжиманиям от пола среди женщин. Она отжалась 1501 раз», — сказано в ролике. Уточняется, что на прошлых соревнованиях, которые также проводил Российский союз боевых искусств Пермского края, Лидия Котельникова отжалась 601 раз. При этом за день до рекорда девочка выиграла соревнования по дзюдо. В РСБИ Пермского края URA.RU подтвердили, что пермячка установила мировой рекорд. Согласно данным «Википедии», предыдущий рекорд по отжиманиям среди женщин принадлежит австралийке Еве Кларк, которая работает персональным тренером по фитнесу и имеет троих детей. В 2014 году она 1,2 тысячи раз отжалась от пола в торговом центре в Абу-Даби. РСБИ Пермского края зафиксировал результат пермячки, но его оформлением, возможно, займутся родители девочки. Это далеко не первый рекорд Лидии Котельниковой. Она считается одной из самых сильных девочек России. Так в 2023 году она больше всех в стране отжалась на доске с гвоздями, подняла гирю стоя на одной ноге и совершила другие достижения. Одно из них было официально зарегистрировано в Книге рекордов России.