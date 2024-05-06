Руслан Хомчак объявлен в розыск по уголовной статье, свидетельствует база МВД
МВД России объявило в розыск бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Соответствующие данные появились в базе министерства. В розыск также был объявлен бывший руководитель антитеррористического центра при СБУ Василий Крутов.
«Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. При этом не указывается, по какой именно статье разыскиваются Хомчак и Крутов.
Ранее МВД России объявило в розыск бывшего министра МВД Украины Арсена Авакова. С 4 мая разыскиваются президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко.
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