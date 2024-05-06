Общество Экс-главкома ВСУ объявили в розыск. Скрин 06 мая 2024 в 12:52 Размер текста - 17 + Руслан Хомчак объявлен в розыск по уголовной статье, свидетельствует база МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU МВД России объявило в розыск бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Соответствующие данные появились в базе министерства. В розыск также был объявлен бывший руководитель антитеррористического центра при СБУ Василий Крутов. «Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. При этом не указывается, по какой именно статье разыскиваются Хомчак и Крутов. Ранее МВД России объявило в розыск бывшего министра МВД Украины Арсена Авакова. С 4 мая разыскиваются президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко. Скриншот базы МВД Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! МВД России объявило в розыск бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Соответствующие данные появились в базе министерства. В розыск также был объявлен бывший руководитель антитеррористического центра при СБУ Василий Крутов. «Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. При этом не указывается, по какой именно статье разыскиваются Хомчак и Крутов. Ранее МВД России объявило в розыск бывшего министра МВД Украины Арсена Авакова. С 4 мая разыскиваются президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям