МВД РФ объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего министра МВД Украины Арсена Авакова. Информация об этом появилась в базе МВД РФ.
«Арсен Борисович Аваков, 2.1.1964. Основания для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска МВД. По какой именно статье разыскивают Авакова, не уточняется.
Помимо него в розыск объявлены министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман и экс-глава СНБО, нынешний украинский посол в Молдавии Алексей Данилов, передает RT. А с 4 мая разыскиваются президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.