05 мая 2024

МВД РФ объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие краевой музыкальной школы. Пермь, рация, безопасность, полиция, служба безопасности, металодетектор
Розыском Арсена Авакова занимается МВД РФ Фото:

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего министра МВД Украины Арсена Авакова. Информация об этом появилась в базе МВД РФ.

«Арсен Борисович Аваков, 2.1.1964. Основания для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска МВД. По какой именно статье разыскивают Авакова, не уточняется.

Помимо него в розыск объявлены министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман и экс-глава СНБО, нынешний украинский посол в Молдавии Алексей Данилов, передает RT. А с 4 мая разыскиваются президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего министра МВД Украины Арсена Авакова. Информация об этом появилась в базе МВД РФ. «Арсен Борисович Аваков, 2.1.1964. Основания для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска МВД. По какой именно статье разыскивают Авакова, не уточняется. Помимо него в розыск объявлены министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман и экс-глава СНБО, нынешний украинский посол в Молдавии Алексей Данилов, передает RT. А с 4 мая разыскиваются президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...