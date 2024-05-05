МВД РФ объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова

06 мая 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Розыском Арсена Авакова занимается МВД РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего министра МВД Украины Арсена Авакова. Информация об этом появилась в базе МВД РФ. «Арсен Борисович Аваков, 2.1.1964. Основания для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска МВД. По какой именно статье разыскивают Авакова, не уточняется. Помимо него в розыск объявлены министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман и экс-глава СНБО, нынешний украинский посол в Молдавии Алексей Данилов, передает RT. А с 4 мая разыскиваются президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего министра МВД Украины Арсена Авакова. Информация об этом появилась в базе МВД РФ. «Арсен Борисович Аваков, 2.1.1964. Основания для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска МВД. По какой именно статье разыскивают Авакова, не уточняется. Помимо него в розыск объявлены министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман и экс-глава СНБО, нынешний украинский посол в Молдавии Алексей Данилов, передает RT. А с 4 мая разыскиваются президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко.