Песков: ядерные учения проводятся из-за слов Макрона о вводе войск на Украину

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
В ответ на заявления западных лидеров нужно принимать особые меры, заявил Дмитрий Песков Фото:

Военные учения Минобороны, на которых планируется отработка применения ядерного оружия, пройдут в ответ на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и других западных лидеров о вводе войск на Украину. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Исчерпывающе об этом сказано в сообщении Минобороны. Речь идет о заявлении господина Макрона, британских представителей. К ним добавились и представители Сената США, которые говорили о готовности и намерении направить вооруженные контингенты на Украину. Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер», — заявил Песков.

Генштаб Вооруженных Сил РФ 6 мая начал подготовку к военным учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и силами ВМФ для поддержания готовности к угрозам со стороны Запада. В ходе учений планируется отработать применение ядерного оружия. Западные лидеры неоднократно говорили о планах ввести войска на Украину.

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Военные учения Минобороны, на которых планируется отработка применения ядерного оружия, пройдут в ответ на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и других западных лидеров о вводе войск на Украину. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Исчерпывающе об этом сказано в сообщении Минобороны. Речь идет о заявлении господина Макрона, британских представителей. К ним добавились и представители Сената США, которые говорили о готовности и намерении направить вооруженные контингенты на Украину. Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер», — заявил Песков. Генштаб Вооруженных Сил РФ 6 мая начал подготовку к военным учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и силами ВМФ для поддержания готовности к угрозам со стороны Запада. В ходе учений планируется отработать применение ядерного оружия. Западные лидеры неоднократно говорили о планах ввести войска на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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