Песков: ядерные учения проводятся из-за слов Макрона о вводе войск на Украину

06 мая 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

В ответ на заявления западных лидеров нужно принимать особые меры, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военные учения Минобороны, на которых планируется отработка применения ядерного оружия, пройдут в ответ на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и других западных лидеров о вводе войск на Украину. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Исчерпывающе об этом сказано в сообщении Минобороны. Речь идет о заявлении господина Макрона, британских представителей. К ним добавились и представители Сената США, которые говорили о готовности и намерении направить вооруженные контингенты на Украину. Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер», — заявил Песков. Генштаб Вооруженных Сил РФ 6 мая начал подготовку к военным учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и силами ВМФ для поддержания готовности к угрозам со стороны Запада. В ходе учений планируется отработать применение ядерного оружия. Западные лидеры неоднократно говорили о планах ввести войска на Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные учения Минобороны, на которых планируется отработка применения ядерного оружия, пройдут в ответ на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и других западных лидеров о вводе войск на Украину. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Исчерпывающе об этом сказано в сообщении Минобороны. Речь идет о заявлении господина Макрона, британских представителей. К ним добавились и представители Сената США, которые говорили о готовности и намерении направить вооруженные контингенты на Украину. Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер», — заявил Песков. Генштаб Вооруженных Сил РФ 6 мая начал подготовку к военным учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и силами ВМФ для поддержания готовности к угрозам со стороны Запада. В ходе учений планируется отработать применение ядерного оружия. Западные лидеры неоднократно говорили о планах ввести войска на Украину.