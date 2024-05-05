Министерство обороны РФ получит четыре автомобиля, конфискованные в Пермском крае у автовладельцев, пойманных за рулем в нетрезвом виде. Об этом в Telegram сообщило территориальное управление Росимущества.
«Министерству обороны РФ передано четыре транспортных средства, конфискованных за вождение в нетрезвом виде», — отмечают в управлении. URA.RU рассказывало, что своего внедорожника за вождение в пьяном виде лишился житель Кунгура. Иномарку также передали военнослужащим в зону СВО.
Ранее теруправление Росимущества выставило на продажу десятки автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Передавать имущество различных видов и категорий для нужд Минобороны, МЧС и ОНФ позволяет принятое в 2023 году постановление правительства РФ.
Пермяки лишились своих автомобилей за вождение в нетрезвом виде
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Министерство обороны РФ получит четыре автомобиля, конфискованные в Пермском крае у автовладельцев, пойманных за рулем в нетрезвом виде. Об этом в Telegram сообщило территориальное управление Росимущества. «Министерству обороны РФ передано четыре транспортных средства, конфискованных за вождение в нетрезвом виде», — отмечают в управлении. URA.RU рассказывало, что своего внедорожника за вождение в пьяном виде лишился житель Кунгура. Иномарку также передали военнослужащим в зону СВО. Ранее теруправление Росимущества выставило на продажу десятки автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Передавать имущество различных видов и категорий для нужд Минобороны, МЧС и ОНФ позволяет принятое в 2023 году постановление правительства РФ.