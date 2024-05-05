05 мая 2024

Изъятые у пьяных пермяков автомобили отправили на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи в зону СВО. Курган, погрузка автомобиля, гуманитарная помощь, машина
На нужды СВО передано четыре автомобиля Фото:

Министерство обороны РФ получит четыре автомобиля, конфискованные в Пермском крае у автовладельцев, пойманных за рулем в нетрезвом виде. Об этом в Telegram сообщило территориальное управление Росимущества.

«Министерству обороны РФ передано четыре транспортных средства, конфискованных за вождение в нетрезвом виде», — отмечают в управлении. URA.RU рассказывало, что своего внедорожника за вождение в пьяном виде лишился житель Кунгура. Иномарку также передали военнослужащим в зону СВО.

Ранее теруправление Росимущества выставило на продажу десятки автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Передавать имущество различных видов и категорий для нужд Минобороны, МЧС и ОНФ позволяет принятое в 2023 году постановление правительства РФ.

Пермяки лишились своих автомобилей за вождение в нетрезвом виде
Пермяки лишились своих автомобилей за вождение в нетрезвом виде

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Министерство обороны РФ получит четыре автомобиля, конфискованные в Пермском крае у автовладельцев, пойманных за рулем в нетрезвом виде. Об этом в Telegram сообщило территориальное управление Росимущества. «Министерству обороны РФ передано четыре транспортных средства, конфискованных за вождение в нетрезвом виде», — отмечают в управлении. URA.RU рассказывало, что своего внедорожника за вождение в пьяном виде лишился житель Кунгура. Иномарку также передали военнослужащим в зону СВО. Ранее теруправление Росимущества выставило на продажу десятки автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Передавать имущество различных видов и категорий для нужд Минобороны, МЧС и ОНФ позволяет принятое в 2023 году постановление правительства РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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