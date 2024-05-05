Изъятые у пьяных пермяков автомобили отправили на СВО. Фото

06 мая 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

На нужды СВО передано четыре автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство обороны РФ получит четыре автомобиля, конфискованные в Пермском крае у автовладельцев, пойманных за рулем в нетрезвом виде. Об этом в Telegram сообщило территориальное управление Росимущества. «Министерству обороны РФ передано четыре транспортных средства, конфискованных за вождение в нетрезвом виде», — отмечают в управлении. URA.RU рассказывало, что своего внедорожника за вождение в пьяном виде лишился житель Кунгура. Иномарку также передали военнослужащим в зону СВО. Ранее теруправление Росимущества выставило на продажу десятки автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Передавать имущество различных видов и категорий для нужд Минобороны, МЧС и ОНФ позволяет принятое в 2023 году постановление правительства РФ. Пермяки лишились своих автомобилей за вождение в нетрезвом виде Территориальное управление Росимущества по Пермскому краю, Telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство обороны РФ получит четыре автомобиля, конфискованные в Пермском крае у автовладельцев, пойманных за рулем в нетрезвом виде. Об этом в Telegram сообщило территориальное управление Росимущества. «Министерству обороны РФ передано четыре транспортных средства, конфискованных за вождение в нетрезвом виде», — отмечают в управлении. URA.RU рассказывало, что своего внедорожника за вождение в пьяном виде лишился житель Кунгура. Иномарку также передали военнослужащим в зону СВО. Ранее теруправление Росимущества выставило на продажу десятки автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Передавать имущество различных видов и категорий для нужд Минобороны, МЧС и ОНФ позволяет принятое в 2023 году постановление правительства РФ.