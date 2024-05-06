В челябинском поселке после новости URA.RU отремонтировали мост

06 мая 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Мост стал удобным и безопасным (фото из архива) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В поселке Калачево в Копейске, городе-спутнике Челябинска, после публикации URA.RU отремонтировали один мост и приступили к ремонту другого. Об этом сообщила URA.RU местная жительница. «Вот какую красоту сделали и уже другой мост делают. Очень хорошо получилось, доски широкие», — рассказала URA.RU Виктория Г. Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка потребовали отремонтировать аварийный мост, у которого начали разъезжаться плиты. Кроме того, на другом мосту испортились доски. По ним жители круглосуточно ходили в детский сад, школу и магазины. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU уточнили, что все работы находятся на контроле ведомства. Мост стал удобным и безопасным Читатель URA.RU Жители рады широким удобным проходам Читатель URA.RU Теперь по мосту приятно ходить Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Калачево в Копейске, городе-спутнике Челябинска, после публикации URA.RU отремонтировали один мост и приступили к ремонту другого. Об этом сообщила URA.RU местная жительница. «Вот какую красоту сделали и уже другой мост делают. Очень хорошо получилось, доски широкие», — рассказала URA.RU Виктория Г. Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка потребовали отремонтировать аварийный мост, у которого начали разъезжаться плиты. Кроме того, на другом мосту испортились доски. По ним жители круглосуточно ходили в детский сад, школу и магазины. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU уточнили, что все работы находятся на контроле ведомства.