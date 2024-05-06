В челябинском поселке после новости URA.RU отремонтировали мост

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Мост стал удобным и безопасным (фото из архива) Фото:

В поселке Калачево в Копейске, городе-спутнике Челябинска, после публикации URA.RU отремонтировали один мост и приступили к ремонту другого. Об этом сообщила URA.RU местная жительница.

«Вот какую красоту сделали и уже другой мост делают. Очень хорошо получилось, доски широкие», — рассказала URA.RU Виктория Г.

Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка потребовали отремонтировать аварийный мост, у которого начали разъезжаться плиты. Кроме того, на другом мосту испортились доски. По ним жители круглосуточно ходили в детский сад, школу и магазины. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU уточнили, что все работы находятся на контроле ведомства.

Мост стал удобным и безопасным
Мост стал удобным и безопасным
Жители рады широким удобным проходам
Жители рады широким удобным проходам
Теперь по мосту приятно ходить
Теперь по мосту приятно ходить

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В поселке Калачево в Копейске, городе-спутнике Челябинска, после публикации URA.RU отремонтировали один мост и приступили к ремонту другого. Об этом сообщила URA.RU местная жительница. «Вот какую красоту сделали и уже другой мост делают. Очень хорошо получилось, доски широкие», — рассказала URA.RU Виктория Г. Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка потребовали отремонтировать аварийный мост, у которого начали разъезжаться плиты. Кроме того, на другом мосту испортились доски. По ним жители круглосуточно ходили в детский сад, школу и магазины. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU уточнили, что все работы находятся на контроле ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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