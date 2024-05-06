ВС РФ освободили два населенных пункта в Харьковской области и ДНР

ВС РФ освободили Котляровку и Соловьево в Харьковской области и ДНР

06 мая 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Российские военные продвинулись на двух направлениях в зоне СВО Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группировка Запад освободила населенный пункт Котляровка в Харьковской области. В ДНР под контроль ВС РФ перешло Соловьево. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Группировка „Запад“ в результате активных действий освободила населенный пункт Котляровка», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Также освобожден и населенный пункт Соловьево в ДНР. Пять бригад ВСУ пытались помешать продвижению ВС РФ, однако по ним был нанесен удар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группировка Запад освободила населенный пункт Котляровка в Харьковской области. В ДНР под контроль ВС РФ перешло Соловьево. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Группировка „Запад“ в результате активных действий освободила населенный пункт Котляровка», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Также освобожден и населенный пункт Соловьево в ДНР. Пять бригад ВСУ пытались помешать продвижению ВС РФ, однако по ним был нанесен удар.