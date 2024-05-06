ВС РФ освободили два населенных пункта в Харьковской области и ДНР

Российские военные продвинулись на двух направлениях в зоне СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Группировка Запад освободила населенный пункт Котляровка в Харьковской области. В ДНР под контроль ВС РФ перешло Соловьево. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Группировка „Запад“ в результате активных действий освободила населенный пункт Котляровка», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в
Также освобожден и населенный пункт Соловьево в ДНР. Пять бригад ВСУ пытались помешать продвижению ВС РФ, однако по ним был нанесен удар.
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