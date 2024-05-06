ВС РФ освободили два населенных пункта в Харьковской области и ДНР

ВС РФ освободили Котляровку и Соловьево в Харьковской области и ДНР
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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, прицел, разведчик,  stock, спезназ
Российские военные продвинулись на двух направлениях в зоне СВО Фото:
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Группировка Запад освободила населенный пункт Котляровка в Харьковской области. В ДНР под контроль ВС РФ перешло Соловьево. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Группировка „Запад“ в результате активных действий освободила населенный пункт Котляровка», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

Также освобожден и населенный пункт Соловьево в ДНР. Пять бригад ВСУ пытались помешать продвижению ВС РФ, однако по ним был нанесен удар.

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Группировка Запад освободила населенный пункт Котляровка в Харьковской области. В ДНР под контроль ВС РФ перешло Соловьево. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Группировка „Запад“ в результате активных действий освободила населенный пункт Котляровка», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Также освобожден и населенный пункт Соловьево в ДНР. Пять бригад ВСУ пытались помешать продвижению ВС РФ, однако по ним был нанесен удар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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