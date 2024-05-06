Соратнику Геры ЖБИ смягчили обвинение

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Избрание меры пресечения Александру «Фартовому» Дискову в Ленинском суде. Екатеринбург, дисков александр, фартовый
Александр Дисков попал под суд из-за драки у кафе Фото:

Влиятельному екатеринбургскому бизнесмену Александру Дискову, которого называют соратником криминального авторитета Германа Гардта (Гера ЖБИ), попавшему под суд после драки у кафе, смягчили обвинение. Ему изменили две из пяти вменяемых статьей Уголовного кодекса РФ, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Теперь вместо покушения на убийство ему вменяют причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а вместо хулиганства — умышленное повреждение имущества. Однако обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия, уклонении от административного надзора и угрозе убийством остались», — пояснил собеседник агентства.

В СУ СКР по Свердловской области и пресс-группе УМВД по Екатеринбургу от комментариев по теме воздержались. Известно, что в Свердловский областной суд была подана апелляция на меру пресечения (запрет определенных действий), которую Дискову 16 апреля избрал Ленинский районный суд.

Дисков был задержан в ноябре прошлого года. Причиной стал конфликт возле ресторана, во время которого Дисков открыл стрельбу и побил оппонентов. Его друзья заявляли URA.RU, что это была провокация со стороны недоброжелателей.

Дискова (он же Фартовый) называют соратником Геры ЖБИ — ныне покойного криминального авторитета. Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Дисков отрицает свою связь с криминальным миром.

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Влиятельному екатеринбургскому бизнесмену Александру Дискову, которого называют соратником криминального авторитета Германа Гардта (Гера ЖБИ), попавшему под суд после драки у кафе, смягчили обвинение. Ему изменили две из пяти вменяемых статьей Уголовного кодекса РФ, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Теперь вместо покушения на убийство ему вменяют причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а вместо хулиганства — умышленное повреждение имущества. Однако обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия, уклонении от административного надзора и угрозе убийством остались», — пояснил собеседник агентства. В СУ СКР по Свердловской области и пресс-группе УМВД по Екатеринбургу от комментариев по теме воздержались. Известно, что в Свердловский областной суд была подана апелляция на меру пресечения (запрет определенных действий), которую Дискову 16 апреля избрал Ленинский районный суд. Дисков был задержан в ноябре прошлого года. Причиной стал конфликт возле ресторана, во время которого Дисков открыл стрельбу и побил оппонентов. Его друзья заявляли URA.RU, что это была провокация со стороны недоброжелателей. Дискова (он же Фартовый) называют соратником Геры ЖБИ — ныне покойного криминального авторитета. Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Дисков отрицает свою связь с криминальным миром.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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