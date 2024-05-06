Польша отказалась присутствовать на инаугурации президента РФ Путина

06 мая 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Инаугурация Путина состоится 7 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Польский посол в России Кшиштоф Краевский не примет участия в инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Нет. Не будет», — кратко ответил Сикорский на вопрос журналистов о присутствии польского посла на церемонии инаугурации. Заявление передает РИА Новости. Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента России, которая состоится 7 мая. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польский посол в России Кшиштоф Краевский не примет участия в инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Нет. Не будет», — кратко ответил Сикорский на вопрос журналистов о присутствии польского посла на церемонии инаугурации. Заявление передает РИА Новости. Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента России, которая состоится 7 мая. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян.