Польша отказалась присутствовать на инаугурации президента РФ Путина

Инаугурация Путина состоится 7 мая
новость из сюжетаИнаугурация президента России
Польский посол в России Кшиштоф Краевский не примет участия в инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Нет. Не будет», — кратко ответил Сикорский на вопрос журналистов о присутствии польского посла на церемонии инаугурации. Заявление передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента России, которая состоится 7 мая. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян.
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