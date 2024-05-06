Польша отказалась присутствовать на инаугурации президента РФ Путина

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Инаугурация Путина состоится 7 мая Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Польский посол в России Кшиштоф Краевский не примет участия в инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Нет. Не будет», — кратко ответил Сикорский на вопрос журналистов о присутствии польского посла на церемонии инаугурации. Заявление передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента России, которая состоится 7 мая. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян.

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Польский посол в России Кшиштоф Краевский не примет участия в инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Нет. Не будет», — кратко ответил Сикорский на вопрос журналистов о присутствии польского посла на церемонии инаугурации. Заявление передает РИА Новости. Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента России, которая состоится 7 мая. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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