Участницу афганской войны из Кургана оставили без выплат к Дню Победы

06 мая 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

В Курганской области ветеранам боевых действий обещали выплату по 10 000 рублей к Дню Победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ветеран боевых действий в Афганистане, жительница Кургана Галина Горбунова возмутилась, что вольнонаемным участникам конфликта не дали выплату в размере 10000 рублей к 9 Мая. Вольнонаемные имеют удостоверение ветерана боевых действий, но льгот у них нет, рассказала Горбунова URA.RU. «Раньше не было контрактников, а были вольнонаемные. Мы работали в Афганистане как вольнонаемные. Также сидели в бомбоубежищах, летали на вертолетах, только в атаку не ходили. Но мы работали: кто в медсанчасти, кто на базах. Нам выдали удостоверения ветерана боевых действий. Но есть различие: у бойцов в удостоверениях цифра 1, а у нас — 3. Выплат мы не получаем, льгот на местном уровне нет. Узнала про выплаты к Дню Победы ветеранам боевых действий. Для чего нам эти удостоверения, если о нас все забыли?» — сказала Горбунова. Собеседница URA.RU отметила, что звонила в соцзащиту по вопросу о выплатах, но ей не смогли дать конкретную информацию. Также Горбунова просила общественную организацию афганцев больше внимания уделить женщинам-ветеранам. В пресс-службе правительства Курганской области на запрос URA.RU ответили: в главном управлении социальной защиты населения подтвердили, что если есть удостоверение ветерана боевых действий, то право на выплату есть. Если по каким-то причинам ветерана нет в базе данных, нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (3522) 46-67-95. Получить комментарий председателя Курганской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Константина Гладковского оперативно не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области к Дню Победы по 10 000 рублей получат участники СВО, ветераны боевых действий и воины-интернационалисты, семьи погибших — всего почти 15 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков. Также к празднику выплаты получат ветераны, труженики тыла и узники концлагерей. Фото: предоставлено читателем URA.RU Фото: предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветеран боевых действий в Афганистане, жительница Кургана Галина Горбунова возмутилась, что вольнонаемным участникам конфликта не дали выплату в размере 10000 рублей к 9 Мая. Вольнонаемные имеют удостоверение ветерана боевых действий, но льгот у них нет, рассказала Горбунова URA.RU. «Раньше не было контрактников, а были вольнонаемные. Мы работали в Афганистане как вольнонаемные. Также сидели в бомбоубежищах, летали на вертолетах, только в атаку не ходили. Но мы работали: кто в медсанчасти, кто на базах. Нам выдали удостоверения ветерана боевых действий. Но есть различие: у бойцов в удостоверениях цифра 1, а у нас — 3. Выплат мы не получаем, льгот на местном уровне нет. Узнала про выплаты к Дню Победы ветеранам боевых действий. Для чего нам эти удостоверения, если о нас все забыли?» — сказала Горбунова. Собеседница URA.RU отметила, что звонила в соцзащиту по вопросу о выплатах, но ей не смогли дать конкретную информацию. Также Горбунова просила общественную организацию афганцев больше внимания уделить женщинам-ветеранам. В пресс-службе правительства Курганской области на запрос URA.RU ответили: в главном управлении социальной защиты населения подтвердили, что если есть удостоверение ветерана боевых действий, то право на выплату есть. Если по каким-то причинам ветерана нет в базе данных, нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (3522) 46-67-95. Получить комментарий председателя Курганской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Константина Гладковского оперативно не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области к Дню Победы по 10 000 рублей получат участники СВО, ветераны боевых действий и воины-интернационалисты, семьи погибших — всего почти 15 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков. Также к празднику выплаты получат ветераны, труженики тыла и узники концлагерей.