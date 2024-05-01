Губернатор Шумков анонсировал выплаты курганским бойцам СВО

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о предстоящих выплатах курганским участникам специальной военной операции (СВО) в честь Дня Победы. Об этом глава региона сообщил у себя в telegram-канале.
«К Дню Победы мы выплатим по 10 000 рублей участникам СВО, ветеранам боевых действий и воинам-интернационалистам. Также выплаты получат семьи погибших», — указано в посте Шумкова в канале «силаVправде (V. Шумков)».
По его словам, такие выплаты получат около 15 тысяч жителей региона. Как заявил губернатор, это мероприятие призвано поддержать ветеранов и участников текущих военных действий, а также отдать дань уважения памяти погибших.
Ранее URA.RU писало, что некоторым курганцам выплатят деньги к 9 Мая. В Курганской области ветераны Великой Отечественной войны, а также труженики тыла получат по 10 тысяч рублей к Дню Победы.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о предстоящих выплатах курганским участникам специальной военной операции (СВО) в честь Дня Победы. Об этом глава региона сообщил у себя в telegram-канале. «К Дню Победы мы выплатим по 10 000 рублей участникам СВО, ветеранам боевых действий и воинам-интернационалистам. Также выплаты получат семьи погибших», — указано в посте Шумкова в канале «силаVправде (V. Шумков)». По его словам, такие выплаты получат около 15 тысяч жителей региона. Как заявил губернатор, это мероприятие призвано поддержать ветеранов и участников текущих военных действий, а также отдать дань уважения памяти погибших. Ранее URA.RU писало, что некоторым курганцам выплатят деньги к 9 Мая. В Курганской области ветераны Великой Отечественной войны, а также труженики тыла получат по 10 тысяч рублей к Дню Победы.