01 мая 2024

Губернатор Шумков анонсировал выплаты курганским бойцам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт заключения договоров по контрактной службе. Курган, офицер, военная форма, руки
Курганским бойцам СВО обещают выплаты ко Дню Победы Фото:
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о предстоящих выплатах курганским участникам специальной военной операции (СВО) в честь Дня Победы. Об этом глава региона сообщил у себя в telegram-канале.

«К Дню Победы мы выплатим по 10 000 рублей участникам СВО, ветеранам боевых действий и воинам-интернационалистам. Также выплаты получат семьи погибших», — указано в посте Шумкова в канале «силаVправде (V. Шумков)».

По его словам, такие выплаты получат около 15 тысяч жителей региона. Как заявил губернатор, это мероприятие призвано поддержать ветеранов и участников текущих военных действий, а также отдать дань уважения памяти погибших.

Ранее URA.RU писало, что некоторым курганцам выплатят деньги к 9 Мая. В Курганской области ветераны Великой Отечественной войны, а также труженики тыла получат по 10 тысяч рублей к Дню Победы.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о предстоящих выплатах курганским участникам специальной военной операции (СВО) в честь Дня Победы. Об этом глава региона сообщил у себя в telegram-канале. «К Дню Победы мы выплатим по 10 000 рублей участникам СВО, ветеранам боевых действий и воинам-интернационалистам. Также выплаты получат семьи погибших», — указано в посте Шумкова в канале «силаVправде (V. Шумков)». По его словам, такие выплаты получат около 15 тысяч жителей региона. Как заявил губернатор, это мероприятие призвано поддержать ветеранов и участников текущих военных действий, а также отдать дань уважения памяти погибших. Ранее URA.RU писало, что некоторым курганцам выплатят деньги к 9 Мая. В Курганской области ветераны Великой Отечественной войны, а также труженики тыла получат по 10 тысяч рублей к Дню Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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