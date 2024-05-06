МВД объявило в розыск журналиста Невзорова* и экс-замминистра энергетики Милова*

Экс-замминистра энергетики России Владимира Милова* (признан в РФ иноагентом) и журналиста Александра Невзорова* (включен в реестр СМИ-иноагентов) разыскивает МВД РФ. Об этом говорится в базе данных ведомства.
«Александр Глебович Невзоров, 03.08.1958. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — передает РИА Новости информацию из ведомственной базы розыска. Ранее он объявлялся в розыск в мае 2022 года.
Также в розыск объявлен Милов. В июне 2022 года его также разыскивали. Бывший замминистра энергетики РФ несколько месяцев в 2002 году занимал свою должность, после он уволился и ушел в политическую деятельность.
Ранее на Невзорова было заведено уголовное дело из-за нарушений требований к иностранным агентам. Он не маркировал свои публикации как соответствующие статусу иноагентов.
*Экс-замминистра энергетики России Владимир Милов признан в РФ иноагентом
*Журналист Александр Невзоров включен в реестр СМИ-иноагентов
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