МВД объявило в розыск журналиста Невзорова* и экс-замминистра энергетики Милова*

06 мая 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Милова* и Невзорова* разыскивают Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Экс-замминистра энергетики России Владимира Милова* (признан в РФ иноагентом) и журналиста Александра Невзорова* (включен в реестр СМИ-иноагентов) разыскивает МВД РФ. Об этом говорится в базе данных ведомства. «Александр Глебович Невзоров, 03.08.1958. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — передает РИА Новости информацию из ведомственной базы розыска. Ранее он объявлялся в розыск в мае 2022 года. Также в розыск объявлен Милов. В июне 2022 года его также разыскивали. Бывший замминистра энергетики РФ несколько месяцев в 2002 году занимал свою должность, после он уволился и ушел в политическую деятельность. Ранее на Невзорова было заведено уголовное дело из-за нарушений требований к иностранным агентам. Он не маркировал свои публикации как соответствующие статусу иноагентов. *Экс-замминистра энергетики России Владимир Милов признан в РФ иноагентом *Журналист Александр Невзоров включен в реестр СМИ-иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-замминистра энергетики России Владимира Милова* (признан в РФ иноагентом) и журналиста Александра Невзорова* (включен в реестр СМИ-иноагентов) разыскивает МВД РФ. Об этом говорится в базе данных ведомства. «Александр Глебович Невзоров, 03.08.1958. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — передает РИА Новости информацию из ведомственной базы розыска. Ранее он объявлялся в розыск в мае 2022 года. Также в розыск объявлен Милов. В июне 2022 года его также разыскивали. Бывший замминистра энергетики РФ несколько месяцев в 2002 году занимал свою должность, после он уволился и ушел в политическую деятельность. Ранее на Невзорова было заведено уголовное дело из-за нарушений требований к иностранным агентам. Он не маркировал свои публикации как соответствующие статусу иноагентов. *Экс-замминистра энергетики России Владимир Милов признан в РФ иноагентом *Журналист Александр Невзоров включен в реестр СМИ-иноагентов