МВД объявило в розыск журналиста Невзорова* и экс-замминистра энергетики Милова*

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Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, шеврон, полковник мвд, полиция
Милова* и Невзорова* разыскивают Фото:

Экс-замминистра энергетики России Владимира Милова* (признан в РФ иноагентом) и журналиста Александра Невзорова* (включен в реестр СМИ-иноагентов) разыскивает МВД РФ. Об этом говорится в базе данных ведомства.

«Александр Глебович Невзоров, 03.08.1958. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — передает РИА Новости информацию из ведомственной базы розыска. Ранее он объявлялся в розыск в мае 2022 года.

Также в розыск объявлен Милов. В июне 2022 года его также разыскивали. Бывший замминистра энергетики РФ несколько месяцев в 2002 году занимал свою должность, после он уволился и ушел в политическую деятельность.

Ранее на Невзорова было заведено уголовное дело из-за нарушений требований к иностранным агентам. Он не маркировал свои публикации как соответствующие статусу иноагентов.

*Экс-замминистра энергетики России Владимир Милов признан в РФ иноагентом

*Журналист Александр Невзоров включен в реестр СМИ-иноагентов

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Экс-замминистра энергетики России Владимира Милова* (признан в РФ иноагентом) и журналиста Александра Невзорова* (включен в реестр СМИ-иноагентов) разыскивает МВД РФ. Об этом говорится в базе данных ведомства. «Александр Глебович Невзоров, 03.08.1958. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — передает РИА Новости информацию из ведомственной базы розыска. Ранее он объявлялся в розыск в мае 2022 года. Также в розыск объявлен Милов. В июне 2022 года его также разыскивали. Бывший замминистра энергетики РФ несколько месяцев в 2002 году занимал свою должность, после он уволился и ушел в политическую деятельность. Ранее на Невзорова было заведено уголовное дело из-за нарушений требований к иностранным агентам. Он не маркировал свои публикации как соответствующие статусу иноагентов. *Экс-замминистра энергетики России Владимир Милов признан в РФ иноагентом *Журналист Александр Невзоров включен в реестр СМИ-иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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