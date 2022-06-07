Сторонник Навального* Милов* объявлен в розыск

07 июня 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

В базе данных МВД не указанно, за что именно Владимир Милов объявлен в розыск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU МВД России объявило в розыск политика, соратника Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), бывшего замминистра энергетики РФ Владимира Милова (признан в РФ иноагентом). Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства. «Милов Владимир Станиславович. Дата рождения 18.6.1972. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе разыскиваемых МВД РФ. Милов позиционирует себя как сторонник Навального. Он давно не живет в России, сообщает «Царьград». Милова признали иноагентом в мае 2022 года, передает «Национальная служба новостей». Ранее МВД России объявила в розыск брата Алексея Навального Олега. До этого ФСИН России попросила Люблинский суд Москвы заменить Олегу Навальному год условного заключения реальным сроком. Также в федеральный розыск объявлена бывший юрист ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией в России, ликвидирован) Любовь Соболь (признана в РФ экстремистом и террористом). * внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. * внесен в реестр СМИ-иноагентов. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

МВД России объявило в розыск политика, соратника Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), бывшего замминистра энергетики РФ Владимира Милова (признан в РФ иноагентом). Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства. «Милов Владимир Станиславович. Дата рождения 18.6.1972. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе разыскиваемых МВД РФ. Милов позиционирует себя как сторонник Навального. Он давно не живет в России, сообщает «Царьград». Милова признали иноагентом в мае 2022 года, передает «Национальная служба новостей». Ранее МВД России объявила в розыск брата Алексея Навального Олега. До этого ФСИН России попросила Люблинский суд Москвы заменить Олегу Навальному год условного заключения реальным сроком. Также в федеральный розыск объявлена бывший юрист ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией в России, ликвидирован) Любовь Соболь (признана в РФ экстремистом и террористом). * внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. * внесен в реестр СМИ-иноагентов.