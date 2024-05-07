Наводнения в регионах России сменятся засухой

Климатолог Карнаухов: в регионах РФ повторится засуха, что была 10 лет назад

07 мая 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Из-за внезапных паводков вода в почву не впиталась, отметил Алексей Карнаухов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Быстрые паводки, которые произошли на территории Западной Сибири и Урала (Оренбург, Курган, Тюмень), могут стать в этих регионах причиной засухи летом. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов. «Очень беспокоит меня то, что произошли такие внезапные [кратковременные и быстро развивающиеся] паводки в Западной Сибири и в Уральском регионе. Тут, с одной стороны, большое количество осадков зимой было, а с другой — быстро растаяло все. И вот такое быстрое таянье снега чревато засушливым летом. Потому что если у вас снег, выпавший зимой, тает медленно, то вода успевает впитываться в почву и создается необходимый запас влаги, который в течение лета будет обеспечивать круговорот воды. И он дает относительно мягкий и влажный климат в той или иной местности. Если же в почве воды мало, то, соответственно, растениям будет сложно что-то испарить в атмосферу, будет меньше облаков и осадков. Если все быстро растаяло, то вода не успевает впитаться в почву и в виде ручьев стекает в реки, моря», — сообщил Алексей Карнаухов. По словам специалиста по природным катастрофам, этим летом в регионах с усиленными паводками может повториться засуха, которая была более 10 лет назад. «В Западной Сибири может повториться засушливое лето, как это было в 2010 году, когда возникает блокирующий антициклон, который не пропускает посторонние воздушные массы на занимаемую собой территорию. Из-за этого несколько месяцев нет дождей и температурные аномалии достигают 10,15 градусов превышения нормы. В 2011 году подобный блокирующий антициклон был на Урале. Этот год запомнился аномальной жарой и пожарами. Поэтому отсутствие влаги в почве может нести риск засушливого лета, и он большой. Поэтому я бы призвал внимательнее отнестись к этому и подготовиться к пожароопасным сезонам более тщательно в этих регионах», — подчеркнул Карнаухов.



В Орске (Оренбургская область) 5 апреля из-за весеннего паводка произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более 4400 домов были подтоплены. После в Тюменской и Курганской областях случились сильнейшие наводнения за последние 100 лет. К началу мая ситуация стала стабилизироваться и вода в регионах постепенно начала уходить. В пострадавших от наводнения селах проводятся работы по локализации последствий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Быстрые паводки, которые произошли на территории Западной Сибири и Урала (Оренбург, Курган, Тюмень), могут стать в этих регионах причиной засухи летом. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов. «Очень беспокоит меня то, что произошли такие внезапные [кратковременные и быстро развивающиеся] паводки в Западной Сибири и в Уральском регионе. Тут, с одной стороны, большое количество осадков зимой было, а с другой — быстро растаяло все. И вот такое быстрое таянье снега чревато засушливым летом. Потому что если у вас снег, выпавший зимой, тает медленно, то вода успевает впитываться в почву и создается необходимый запас влаги, который в течение лета будет обеспечивать круговорот воды. И он дает относительно мягкий и влажный климат в той или иной местности. Если же в почве воды мало, то, соответственно, растениям будет сложно что-то испарить в атмосферу, будет меньше облаков и осадков. Если все быстро растаяло, то вода не успевает впитаться в почву и в виде ручьев стекает в реки, моря», — сообщил Алексей Карнаухов. По словам специалиста по природным катастрофам, этим летом в регионах с усиленными паводками может повториться засуха, которая была более 10 лет назад. «В Западной Сибири может повториться засушливое лето, как это было в 2010 году, когда возникает блокирующий антициклон, который не пропускает посторонние воздушные массы на занимаемую собой территорию. Из-за этого несколько месяцев нет дождей и температурные аномалии достигают 10,15 градусов превышения нормы. В 2011 году подобный блокирующий антициклон был на Урале. Этот год запомнился аномальной жарой и пожарами. Поэтому отсутствие влаги в почве может нести риск засушливого лета, и он большой. Поэтому я бы призвал внимательнее отнестись к этому и подготовиться к пожароопасным сезонам более тщательно в этих регионах», — подчеркнул Карнаухов. В Орске (Оренбургская область) 5 апреля из-за весеннего паводка произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более 4400 домов были подтоплены. После в Тюменской и Курганской областях случились сильнейшие наводнения за последние 100 лет. К началу мая ситуация стала стабилизироваться и вода в регионах постепенно начала уходить. В пострадавших от наводнения селах проводятся работы по локализации последствий.