Путин: Запад водил Россию за нос

06 мая 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что Россия пыталась решить конфликт Донбасса и Украины до 2022 года мирным путем Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия до начала спецоперации пыталась решить конфликт на Украине мирными способами, однако Запад водил Москву за нос. Поэтому было решено защитить людей, которые считают Россию своей исторической территорией, военным способом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства. «Проблемы жителей Донбасса, которых мы всегда считали своими, а они считали Россию своей исторической родиной, не удалось решить мирными средствами до 2022 года. Чуть позднее стало ясно, что нас просто водили за нос, и нам пришлось принять экстраординарные меры защиты этих людей вооруженным путем», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». После присоединения ДНР и ЛНР Россия стала активно развивать свои новые территории. Путин отметил, что Донбасс обладает высоким промышленным потенциалом, а проблемы местных жителей, прошедших через тяжелые испытания, будут решены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия до начала спецоперации пыталась решить конфликт на Украине мирными способами, однако Запад водил Москву за нос. Поэтому было решено защитить людей, которые считают Россию своей исторической территорией, военным способом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства. «Проблемы жителей Донбасса, которых мы всегда считали своими, а они считали Россию своей исторической родиной, не удалось решить мирными средствами до 2022 года. Чуть позднее стало ясно, что нас просто водили за нос, и нам пришлось принять экстраординарные меры защиты этих людей вооруженным путем», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». После присоединения ДНР и ЛНР Россия стала активно развивать свои новые территории. Путин отметил, что Донбасс обладает высоким промышленным потенциалом, а проблемы местных жителей, прошедших через тяжелые испытания, будут решены.