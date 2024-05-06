Путин: Запад водил Россию за нос

Россия до начала спецоперации пыталась решить конфликт на Украине мирными способами, однако Запад водил Москву за нос. Поэтому было решено защитить людей, которые считают Россию своей исторической территорией, военным способом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства.
«Проблемы жителей Донбасса, которых мы всегда считали своими, а они считали Россию своей исторической родиной, не удалось решить мирными средствами до 2022 года. Чуть позднее стало ясно, что нас просто водили за нос, и нам пришлось принять экстраординарные меры защиты этих людей вооруженным путем», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».
После присоединения ДНР и ЛНР Россия стала активно развивать свои новые территории. Путин отметил, что Донбасс обладает высоким промышленным потенциалом, а проблемы местных жителей, прошедших через тяжелые испытания, будут решены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.