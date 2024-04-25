Путин отметил промышленный потенциал Донбасса

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о налоговом инвестиционном вычете для частных инвесторов Донбасса и Новороссии. Глава государства также указал на высоких потенциал этих регионов. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Вообще у Донбасса хороший промышленный потенциал. Неслучайно, мы все помним, в двадцатые годы эти плакаты: „Донбасс — сердце России“. В значительной степени это связано с огромным промышленным потенциалом, и он сохраняется», — сказал Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
С предложением дать инвесторам Донбасса и Новороссии возможность использовать налоговый вычет обратился сенатор от ДНР Александр Волошин. Предложение, по его словам, было бы актуально в случае, если инвесторы вкладывали бы средства в возведение новых социально-культурных объектов, а потом оставляли бы их на своем балансе, для «разгрузки» региональных и муниципальных бюджетов.
«Их надо поддерживать и помогать. В этой связи, конечно, очень важен этот налоговый инвестиционный вычет», — резюмировал Путин.
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