Путин отметил промышленный потенциал Донбасса

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир, топ
Путин заявил о высоком промышленном потенциале Донбасса и Новороссии, многие предприятия имеют хорошие перспективы Фото:

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о налоговом инвестиционном вычете для частных инвесторов Донбасса и Новороссии. Глава государства также указал на высоких потенциал этих регионов. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Вообще у Донбасса хороший промышленный потенциал. Неслучайно, мы все помним, в двадцатые годы эти плакаты: „Донбасс — сердце России“. В значительной степени это связано с огромным промышленным потенциалом, и он сохраняется», — сказал Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

С предложением дать инвесторам Донбасса и Новороссии возможность использовать налоговый вычет обратился сенатор от ДНР Александр Волошин. Предложение, по его словам, было бы актуально в случае, если инвесторы вкладывали бы средства в возведение новых социально-культурных объектов, а потом оставляли бы их на своем балансе, для «разгрузки» региональных и муниципальных бюджетов.

«Их надо поддерживать и помогать. В этой связи, конечно, очень важен этот налоговый инвестиционный вычет», — резюмировал Путин.

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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о налоговом инвестиционном вычете для частных инвесторов Донбасса и Новороссии. Глава государства также указал на высоких потенциал этих регионов. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Вообще у Донбасса хороший промышленный потенциал. Неслучайно, мы все помним, в двадцатые годы эти плакаты: „Донбасс — сердце России“. В значительной степени это связано с огромным промышленным потенциалом, и он сохраняется», — сказал Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». С предложением дать инвесторам Донбасса и Новороссии возможность использовать налоговый вычет обратился сенатор от ДНР Александр Волошин. Предложение, по его словам, было бы актуально в случае, если инвесторы вкладывали бы средства в возведение новых социально-культурных объектов, а потом оставляли бы их на своем балансе, для «разгрузки» региональных и муниципальных бюджетов. «Их надо поддерживать и помогать. В этой связи, конечно, очень важен этот налоговый инвестиционный вычет», — резюмировал Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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