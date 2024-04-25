Путин отметил промышленный потенциал Донбасса

25 апреля 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Путин заявил о высоком промышленном потенциале Донбасса и Новороссии, многие предприятия имеют хорошие перспективы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о налоговом инвестиционном вычете для частных инвесторов Донбасса и Новороссии. Глава государства также указал на высоких потенциал этих регионов. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Вообще у Донбасса хороший промышленный потенциал. Неслучайно, мы все помним, в двадцатые годы эти плакаты: „Донбасс — сердце России“. В значительной степени это связано с огромным промышленным потенциалом, и он сохраняется», — сказал Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». С предложением дать инвесторам Донбасса и Новороссии возможность использовать налоговый вычет обратился сенатор от ДНР Александр Волошин. Предложение, по его словам, было бы актуально в случае, если инвесторы вкладывали бы средства в возведение новых социально-культурных объектов, а потом оставляли бы их на своем балансе, для «разгрузки» региональных и муниципальных бюджетов. «Их надо поддерживать и помогать. В этой связи, конечно, очень важен этот налоговый инвестиционный вычет», — резюмировал Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о налоговом инвестиционном вычете для частных инвесторов Донбасса и Новороссии. Глава государства также указал на высоких потенциал этих регионов. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Вообще у Донбасса хороший промышленный потенциал. Неслучайно, мы все помним, в двадцатые годы эти плакаты: „Донбасс — сердце России“. В значительной степени это связано с огромным промышленным потенциалом, и он сохраняется», — сказал Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». С предложением дать инвесторам Донбасса и Новороссии возможность использовать налоговый вычет обратился сенатор от ДНР Александр Волошин. Предложение, по его словам, было бы актуально в случае, если инвесторы вкладывали бы средства в возведение новых социально-культурных объектов, а потом оставляли бы их на своем балансе, для «разгрузки» региональных и муниципальных бюджетов. «Их надо поддерживать и помогать. В этой связи, конечно, очень важен этот налоговый инвестиционный вычет», — резюмировал Путин.