Путин призвал правительство работать без пауз даже после отставки

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Такое заявление президент сделал во время итоговой встречи с кабинетом министров Фото:

Президент РФ Владимир Путин призвал правительство работать над национальными целями развития без пауз в связи с юридическими процедурами переформирования кабинета министров после его инаугурации. Эти слова российского лидера прозвучали на итоговой встрече с правительством РФ шестого мая.

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«В ближайшее время в соответствии с Конституцией пройдет процедура формирования нового [состава] правительства. В этот период нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе. Я жду от коллег на всех уровнях исполнительной власти концентрации и собранности и работы на результат», — заявил Путин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства поблагодарил правительство за работу, проделанную с 2020 года в условиях пандемии коронавируса и рекордного количества санкций после начала СВО. Также президент дал удовлетворительную оценку экономическому блогу правительства, отметив поддержку целого ряда отраслей промышленности и предприятий. «В целом мы прошли это достойно. Очень многое было сделано правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики», — сказал Путин.

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Президент РФ Владимир Путин призвал правительство работать над национальными целями развития без пауз в связи с юридическими процедурами переформирования кабинета министров после его инаугурации. Эти слова российского лидера прозвучали на итоговой встрече с правительством РФ шестого мая. «В ближайшее время в соответствии с Конституцией пройдет процедура формирования нового [состава] правительства. В этот период нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе. Я жду от коллег на всех уровнях исполнительной власти концентрации и собранности и работы на результат», — заявил Путин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24». Глава государства поблагодарил правительство за работу, проделанную с 2020 года в условиях пандемии коронавируса и рекордного количества санкций после начала СВО. Также президент дал удовлетворительную оценку экономическому блогу правительства, отметив поддержку целого ряда отраслей промышленности и предприятий. «В целом мы прошли это достойно. Очень многое было сделано правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики», — сказал Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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