Путин призвал правительство работать без пауз даже после отставки

06 мая 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Такое заявление президент сделал во время итоговой встречи с кабинетом министров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин призвал правительство работать над национальными целями развития без пауз в связи с юридическими процедурами переформирования кабинета министров после его инаугурации. Эти слова российского лидера прозвучали на итоговой встрече с правительством РФ шестого мая. Новость по теме Путин: Запад водил Россию за нос «В ближайшее время в соответствии с Конституцией пройдет процедура формирования нового [состава] правительства. В этот период нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе. Я жду от коллег на всех уровнях исполнительной власти концентрации и собранности и работы на результат», — заявил Путин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24». Глава государства поблагодарил правительство за работу, проделанную с 2020 года в условиях пандемии коронавируса и рекордного количества санкций после начала СВО. Также президент дал удовлетворительную оценку экономическому блогу правительства, отметив поддержку целого ряда отраслей промышленности и предприятий. «В целом мы прошли это достойно. Очень многое было сделано правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики», — сказал Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин призвал правительство работать над национальными целями развития без пауз в связи с юридическими процедурами переформирования кабинета министров после его инаугурации. Эти слова российского лидера прозвучали на итоговой встрече с правительством РФ шестого мая. «В ближайшее время в соответствии с Конституцией пройдет процедура формирования нового [состава] правительства. В этот период нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе. Я жду от коллег на всех уровнях исполнительной власти концентрации и собранности и работы на результат», — заявил Путин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24». Глава государства поблагодарил правительство за работу, проделанную с 2020 года в условиях пандемии коронавируса и рекордного количества санкций после начала СВО. Также президент дал удовлетворительную оценку экономическому блогу правительства, отметив поддержку целого ряда отраслей промышленности и предприятий. «В целом мы прошли это достойно. Очень многое было сделано правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики», — сказал Путин.