Кириенко оценил объекты в Макеевке, восстановленные властями ХМАО

Первый зампредседателя администрации президента РФ Сергей Кириенко оценил объекты в Макеевке (ДНР), которые власти ХМАО восстановили после обстрела ВСУ. Об этом рассказал замгубернатора Югры Азат Ислаев на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Показали результаты наших совместных ремонтно-восстановительных работ в Макеевском лицее, Дворце детского творчества им. В. Г. Джарты, на других объектах. Сергей Владиленович оценивает не формально: внимательно расспрашивает наших донецких коллег о конкретных результатах, интересуется подробностями проектов», — написал Азат Ислаев. Он поблагодарил Кириенко за внимание к работе в Макеевке губернатора ХМАО Натальи Комаровой и Стройкомплекса Югры.
Глава ДНР Денис Пушилин на своей странице в соцсети «Вконтакте» рассказал, что в 2023 году с помощью властей ХМАО в республике были восстановлены 170 школ. В 2024 году запланированы работы в 70 школах.
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