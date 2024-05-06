Кириенко оценил объекты в Макеевке, восстановленные властями ХМАО

Власти ХМАО восстановили в Макеевке лицей, пострадавший от обстрела ВСУ

06 мая 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко оценил работу властей ХМАО по восстановлению объектов в Макеевке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый зампредседателя администрации президента РФ Сергей Кириенко оценил объекты в Макеевке (ДНР), которые власти ХМАО восстановили после обстрела ВСУ. Об этом рассказал замгубернатора Югры Азат Ислаев на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Показали результаты наших совместных ремонтно-восстановительных работ в Макеевском лицее, Дворце детского творчества им. В. Г. Джарты, на других объектах. Сергей Владиленович оценивает не формально: внимательно расспрашивает наших донецких коллег о конкретных результатах, интересуется подробностями проектов», — написал Азат Ислаев. Он поблагодарил Кириенко за внимание к работе в Макеевке губернатора ХМАО Натальи Комаровой и Стройкомплекса Югры. Глава ДНР Денис Пушилин на своей странице в соцсети «Вконтакте» рассказал, что в 2023 году с помощью властей ХМАО в республике были восстановлены 170 школ. В 2024 году запланированы работы в 70 школах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый зампредседателя администрации президента РФ Сергей Кириенко оценил объекты в Макеевке (ДНР), которые власти ХМАО восстановили после обстрела ВСУ. Об этом рассказал замгубернатора Югры Азат Ислаев на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Показали результаты наших совместных ремонтно-восстановительных работ в Макеевском лицее, Дворце детского творчества им. В. Г. Джарты, на других объектах. Сергей Владиленович оценивает не формально: внимательно расспрашивает наших донецких коллег о конкретных результатах, интересуется подробностями проектов», — написал Азат Ислаев. Он поблагодарил Кириенко за внимание к работе в Макеевке губернатора ХМАО Натальи Комаровой и Стройкомплекса Югры. Глава ДНР Денис Пушилин на своей странице в соцсети «Вконтакте» рассказал, что в 2023 году с помощью властей ХМАО в республике были восстановлены 170 школ. В 2024 году запланированы работы в 70 школах.