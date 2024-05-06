«Курганмашзавод» отправил на фронт бронемашины с защитой от дронов

07 мая 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Из Кургана на фронт отправили партию БМП-3 и БМД-4М Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оборонное предприятие «Курганмашзавод» поставило в войска новую партию бронемашин БМД-4М и БМП-3 с защитой от дронов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». Помимо новой техники заводом досрочно были изготовлены противокумулятивные решетки и бронеэкраны для БМП-2. «Курганмашзавод поставил Минобороны РФ новую партию БМП-3 с комплектами дополнительной защиты, комплектами защиты верхней полусферы и маскировочными комплексами „Накидка“. Также с опережением плана в войска отгружены модернизированные боевые машины десанта БМД-4М», — сообщили в холдинге. Первые защищают бронемашины при атаках в бортовую часть под любым углом. Вторые — от попаданий в верхнюю полусферу при сбрасывании кумулятивных боеприпасов с дронов. «Накидки» предназначены для снижения заметности БМП. Маскировочные комплексы сделаны из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала, чтобы противнику было сложнее обнаружить технику с помощью тепловизора. «Эти решения значительно повысили боевую живучесть техники», — отметил индустриальный директор кластера обычных вооружений и спецхимии Госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. Предыдущая отправка бронемашин БМП-3 состоялась в начале апреля. Техника прошла испытания маскировки от тепловизоров и систем подавления FPV-дронов. Бронетехника «Курганмашзавода» пользуется в зоне СВО большим спросом и за время боевых действий не раз показала свою эффективность как в скорости и маневренности, так и в боевой мощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» поставило в войска новую партию бронемашин БМД-4М и БМП-3 с защитой от дронов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». Помимо новой техники заводом досрочно были изготовлены противокумулятивные решетки и бронеэкраны для БМП-2. «Курганмашзавод поставил Минобороны РФ новую партию БМП-3 с комплектами дополнительной защиты, комплектами защиты верхней полусферы и маскировочными комплексами „Накидка“. Также с опережением плана в войска отгружены модернизированные боевые машины десанта БМД-4М», — сообщили в холдинге. Первые защищают бронемашины при атаках в бортовую часть под любым углом. Вторые — от попаданий в верхнюю полусферу при сбрасывании кумулятивных боеприпасов с дронов. «Накидки» предназначены для снижения заметности БМП. Маскировочные комплексы сделаны из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала, чтобы противнику было сложнее обнаружить технику с помощью тепловизора. «Эти решения значительно повысили боевую живучесть техники», — отметил индустриальный директор кластера обычных вооружений и спецхимии Госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. Предыдущая отправка бронемашин БМП-3 состоялась в начале апреля. Техника прошла испытания маскировки от тепловизоров и систем подавления FPV-дронов. Бронетехника «Курганмашзавода» пользуется в зоне СВО большим спросом и за время боевых действий не раз показала свою эффективность как в скорости и маневренности, так и в боевой мощи.