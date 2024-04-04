«Курганмашзавод» отправил на фронт новые БМП-3

05 апреля 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

КМЗ отправил технику на фронт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» Предприятие «Курганмашзавод» отгрузило в войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3 в рамках госзаказа с Минобороны РФ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «АО „Курганмашзавод“ поставил очередную партию боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3 в рамках исполнения государственного оборонного заказа», — сообщили в холдинге. Техника активно применяется в зоне СВО и является одной из лучших бронемашин в ВС РФ. На оборонном заводе «Курганмашзавод» сейчас проходит первый этап обновления производств. Он осуществляется в рамках программы по переоснащению оборудования. Закончат его до конца 2024 года. Это позволит в последующие годы существенно нарастить производства финальных изделий и запасных частей. На обновление производственных мощностей заводу было выделено несколько млрд. Боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», с этого года сделают еще более незаметными и недосягаемыми для дронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприятие «Курганмашзавод» отгрузило в войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3 в рамках госзаказа с Минобороны РФ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «АО „Курганмашзавод“ поставил очередную партию боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3 в рамках исполнения государственного оборонного заказа», — сообщили в холдинге. Техника активно применяется в зоне СВО и является одной из лучших бронемашин в ВС РФ. На оборонном заводе «Курганмашзавод» сейчас проходит первый этап обновления производств. Он осуществляется в рамках программы по переоснащению оборудования. Закончат его до конца 2024 года. Это позволит в последующие годы существенно нарастить производства финальных изделий и запасных частей. На обновление производственных мощностей заводу было выделено несколько млрд. Боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», с этого года сделают еще более незаметными и недосягаемыми для дронов.