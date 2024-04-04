04 апреля 2024

«Курганмашзавод» отправил на фронт новые БМП-3

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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
КМЗ отправил технику на фронт Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Предприятие «Курганмашзавод» отгрузило в войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3 в рамках госзаказа с Минобороны РФ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».

«АО „Курганмашзавод“ поставил очередную партию боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3 в рамках исполнения государственного оборонного заказа», — сообщили в холдинге. Техника активно применяется в зоне СВО и является одной из лучших бронемашин в ВС РФ.

На оборонном заводе «Курганмашзавод» сейчас проходит первый этап обновления производств. Он осуществляется в рамках программы по переоснащению оборудования. Закончат его до конца 2024 года. Это позволит в последующие годы существенно нарастить производства финальных изделий и запасных частей. На обновление производственных мощностей заводу было выделено несколько млрд. Боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», с этого года сделают еще более незаметными и недосягаемыми для дронов.

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Предприятие «Курганмашзавод» отгрузило в войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3 в рамках госзаказа с Минобороны РФ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «АО „Курганмашзавод“ поставил очередную партию боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3 в рамках исполнения государственного оборонного заказа», — сообщили в холдинге. Техника активно применяется в зоне СВО и является одной из лучших бронемашин в ВС РФ. На оборонном заводе «Курганмашзавод» сейчас проходит первый этап обновления производств. Он осуществляется в рамках программы по переоснащению оборудования. Закончат его до конца 2024 года. Это позволит в последующие годы существенно нарастить производства финальных изделий и запасных частей. На обновление производственных мощностей заводу было выделено несколько млрд. Боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», с этого года сделают еще более незаметными и недосягаемыми для дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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