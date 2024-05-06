Замглавы Кургана стал бывший судья из Тюмени. Фото

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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, должность, кресло, назначение
Тюменец стал замглавы Кургана Фото:

Заместителем главы Кургана стал Сергей Романов, который ранее работал судьей в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Романов 6 мая назначен на должность заместителя главы Кургана. С 2014 года он занимал должность судьи Центрального районного суда Тюмени, проработал в этой должности 10 лет, затем ушел в отставку», — говорится в сообщении представителей пресс-службы мэрии.

В апреле 2024 года Романов перешел на службу в администрацию Кургана. Он работал в должности заместителя управляющего делами в мэрии, уточнили в пресс-службе.

Экс-судья из Тюмени Сергей Романов назначен замглавы Кургана
Экс-судья из Тюмени Сергей Романов назначен замглавы Кургана
Фото:

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Заместителем главы Кургана стал Сергей Романов, который ранее работал судьей в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. «Романов 6 мая назначен на должность заместителя главы Кургана. С 2014 года он занимал должность судьи Центрального районного суда Тюмени, проработал в этой должности 10 лет, затем ушел в отставку», — говорится в сообщении представителей пресс-службы мэрии. В апреле 2024 года Романов перешел на службу в администрацию Кургана. Он работал в должности заместителя управляющего делами в мэрии, уточнили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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