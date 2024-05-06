Замглавы Кургана стал бывший судья из Тюмени. Фото

06 мая 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

Тюменец стал замглавы Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместителем главы Кургана стал Сергей Романов, который ранее работал судьей в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. «Романов 6 мая назначен на должность заместителя главы Кургана. С 2014 года он занимал должность судьи Центрального районного суда Тюмени, проработал в этой должности 10 лет, затем ушел в отставку», — говорится в сообщении представителей пресс-службы мэрии. В апреле 2024 года Романов перешел на службу в администрацию Кургана. Он работал в должности заместителя управляющего делами в мэрии, уточнили в пресс-службе. Экс-судья из Тюмени Сергей Романов назначен замглавы Кургана telegram-канал «Город Курган» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместителем главы Кургана стал Сергей Романов, который ранее работал судьей в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. «Романов 6 мая назначен на должность заместителя главы Кургана. С 2014 года он занимал должность судьи Центрального районного суда Тюмени, проработал в этой должности 10 лет, затем ушел в отставку», — говорится в сообщении представителей пресс-службы мэрии. В апреле 2024 года Романов перешел на службу в администрацию Кургана. Он работал в должности заместителя управляющего делами в мэрии, уточнили в пресс-службе.