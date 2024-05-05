Группа белгородских детей отправилась из ЯНАО домой

06 мая 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

Дети пробели на Ямале чуть более месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Города ЯНАО приняли детей из Белгородской области Из Лабытнанги, Ноябрьска и Салехарда (ЯНАО) более 100 белгородских детей отправились домой, а 170 ребят решили остаться на Ямале до конца учебного года. Об этом сообщается на сайте ямальского правительства. «Часть школьников из Белгородской области, гостившие более месяца на Ямале, отправились домой. Представители ямальской системы образования проводили ребят, обучавшихся и проживавших в Лабытнанги, Салехарде и Ноябрьске. 170 школьников и студентов — половина из тех, кто приехал в округ в конце марта, — пожелали остаться в округе до окончания учебного года», — сообщают власти ЯНАО. Решение об отъезде приняли родители детей. Больше всего ребята были впечатлены большим количеством снега, и у них появились новые друзья. В округе для белгородских школьников была организована качественная подготовка к ЕГЭ — дети отметили, что благодаря ей хорошо написали пробный экзамен. Сотни белгородских детей приехали в ЯНАО в конце марта из-за обстрелов со стороны Украины по приглашению губернатора округа Дмитрия Артюхова. При заселении юных гостей ждали сюрпризы. Дети был в восторге от подарков и назвали Ямал лучшим местом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Лабытнанги, Ноябрьска и Салехарда (ЯНАО) более 100 белгородских детей отправились домой, а 170 ребят решили остаться на Ямале до конца учебного года. Об этом сообщается на сайте ямальского правительства. «Часть школьников из Белгородской области, гостившие более месяца на Ямале, отправились домой. Представители ямальской системы образования проводили ребят, обучавшихся и проживавших в Лабытнанги, Салехарде и Ноябрьске. 170 школьников и студентов — половина из тех, кто приехал в округ в конце марта, — пожелали остаться в округе до окончания учебного года», — сообщают власти ЯНАО. Решение об отъезде приняли родители детей. Больше всего ребята были впечатлены большим количеством снега, и у них появились новые друзья. В округе для белгородских школьников была организована качественная подготовка к ЕГЭ — дети отметили, что благодаря ей хорошо написали пробный экзамен. Сотни белгородских детей приехали в ЯНАО в конце марта из-за обстрелов со стороны Украины по приглашению губернатора округа Дмитрия Артюхова. При заселении юных гостей ждали сюрпризы. Дети был в восторге от подарков и назвали Ямал лучшим местом.