Суд принял жалобу налоговиков на челябинскую агрофирму «Ариант»

07 мая 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Жалобу челябинских налоговиков рассмотрят в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге принял к рассмотрению жалобу челябинских налоговиков, оспоривших решение суда об отказе взыскать с агрофирмы «Ариант» порядка пяти миллиардов рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда. «Принять кассационную жалобу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Челябинской области к производству Арбитражного суда Уральского округа. Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначить на 25 июня 2024 года», — говорится в решении суда. 12 октября 2023 года агрофирма «Ариант» проиграла суд Федеральной налоговой службы (ФНС), пытаясь оспорить решение о привлечении к ответственности за налоговые правонарушения, на сумму около пяти миллиардов рублей. В феврале 2024 года фирме удалось отменить решение налоговиков в Восемнадцатом апелляционном арбитражном суде. ФНС подала кассационную жалобу в окружной суд. Споры компании с налоговиками стартовали еще до того, как к агрохолдингу «Ариант» появились претензии со стороны Генпрокуратуры РФ. До 2021 года «Ариант» и Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) входили в одну бизнес-структуру. После раздела активов семье бизнесмена Александра Аристова досталось все, что связано с производством продуктов и напитков, а семье Юрия Антипова металлургические активы, в том числе ЧЭМК. В марте по требованию Генпрокуратуры РФ активы ЧЭМК отдали государству. Через две недели уже по решению челябинского арбитража был национализирован агрохолдинг «Ариант». С семей Аристовых и Антиповых взыскивают 105 млрд рублей. Юристы ЧЭМК и «Арианта» оспаривают все эти решения. Заседания судов проходят в закрытом режиме. Юристы компаний судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге принял к рассмотрению жалобу челябинских налоговиков, оспоривших решение суда об отказе взыскать с агрофирмы «Ариант» порядка пяти миллиардов рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда. «Принять кассационную жалобу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Челябинской области к производству Арбитражного суда Уральского округа. Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначить на 25 июня 2024 года», — говорится в решении суда. 12 октября 2023 года агрофирма «Ариант» проиграла суд Федеральной налоговой службы (ФНС), пытаясь оспорить решение о привлечении к ответственности за налоговые правонарушения, на сумму около пяти миллиардов рублей. В феврале 2024 года фирме удалось отменить решение налоговиков в Восемнадцатом апелляционном арбитражном суде. ФНС подала кассационную жалобу в окружной суд. Споры компании с налоговиками стартовали еще до того, как к агрохолдингу «Ариант» появились претензии со стороны Генпрокуратуры РФ. До 2021 года «Ариант» и Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) входили в одну бизнес-структуру. После раздела активов семье бизнесмена Александра Аристова досталось все, что связано с производством продуктов и напитков, а семье Юрия Антипова металлургические активы, в том числе ЧЭМК. В марте по требованию Генпрокуратуры РФ активы ЧЭМК отдали государству. Через две недели уже по решению челябинского арбитража был национализирован агрохолдинг «Ариант». С семей Аристовых и Антиповых взыскивают 105 млрд рублей. Юристы ЧЭМК и «Арианта» оспаривают все эти решения. Заседания судов проходят в закрытом режиме. Юристы компаний судебные процессы не комментируют.