Челябинские налоговики оспорили решение суда по «Арианту» на пять миллиардов

15 апреля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Налоговики оспорили решение суда в миллиардном споре с «Ариантом» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Межрайонная инспекция ФНС № 29 по Челябинской области оспорила отмену штрафов и пени, начисленных «Агрофирме Ариант». В суде рассматривается иск на пять миллиардов, доплатить в бюджет из которых следовало 2,9 млрд рублей. Как указано в картотеке арбитражных дел, в суд подана кассационная жалоба. «Межрайонная ИФНС России № 29 по Челябинской области. Кассационная жалоба», — появилось сообщение на сайте суда. Речь идет о споре, инициированным «Ариантом» 17 марта 2023 года. Компания потребовала признать недействительным решение налоговой инспекции, датированное апрелем 2022 года. Документом фирму привлекли к финансовой ответственности. Налоговики потребовали доплатить 2,9 млрд рублей по налогу на добавленную стоимость и налогу на имущество, пени и штрафы по ним. Также налоговый орган настаивал на том, что предприятие не имело право на выплаты единого сельхозналога, поскольку доля дохода от сельскохозяйственной деятельности, по мнению инспекторов, не достигала 70%. Под проверку налоговиков попали 2017—2019 годы. В судебном процессе изучали пятимиллиардный спор. Причем на 2,1 млрд рублей истец оспаривал выводы налоговиков о занижении прибыли по сельхозналогу и налогу на прибыль. В октябре 2023 года суд «Ариант» проиграл, но в апелляционной инстанции в феврале 2024 года процесс выиграл. Судебная инстанция указала на то, что налогоплательщик имел право на уплату сельхозналога вопреки утверждениям налоговой инспекции о техническом характере сделок с семьей бизнесменов Перскевичей и их компанией «ПТК». Суд указал на то, что наличие собственного поголовья скота и мощностей для переработки мяса не оспорены, расходы по данному направлению за 2017 год ИФНС подтвердила и даже увеличила. В 2017 году реализовано свинины в полутушах в количестве 42,754 млн кг. В результате суд сделал вывод о том, что «Агрофирма «Ариант» не является плательщиком НДС и налога н прибыль. В настоящий момент акциям агрофирмы «Ариант» владеет Росимущество. Данный актив наряду с компаниями «Кубань-Вино», «ЦПИ — Ариант», агрофирмой «Южная» перешел в руки государства в рамках процесса национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Создание бизнес-империи семей Александра Аристова и Юрия Антипова началось с данного предприятия. Когда бизнес был разделен, у Антиповых остался металлургический холдинг, развитием пищевого направления стали заниматься Аристовы. Управлять активами Аристов-старший доверил своему зятю Александру Кретову. Генпрокуратура предъявила иск на 105 млрд рублей. Средства, посчитали следователи, были выведены Антиповыми, Аристовыми и Кретовыми еще до раздела бизнеса. Суд постановил взыскать деньги с трех семей, но решения представителями «Арианта» были оспорены. За 2023 год валовая прибыль всего холдинга выросла на 1,5 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Межрайонная инспекция ФНС № 29 по Челябинской области оспорила отмену штрафов и пени, начисленных «Агрофирме Ариант». В суде рассматривается иск на пять миллиардов, доплатить в бюджет из которых следовало 2,9 млрд рублей. Как указано в картотеке арбитражных дел, в суд подана кассационная жалоба. «Межрайонная ИФНС России № 29 по Челябинской области. Кассационная жалоба», — появилось сообщение на сайте суда. Речь идет о споре, инициированным «Ариантом» 17 марта 2023 года. Компания потребовала признать недействительным решение налоговой инспекции, датированное апрелем 2022 года. Документом фирму привлекли к финансовой ответственности. Налоговики потребовали доплатить 2,9 млрд рублей по налогу на добавленную стоимость и налогу на имущество, пени и штрафы по ним. Также налоговый орган настаивал на том, что предприятие не имело право на выплаты единого сельхозналога, поскольку доля дохода от сельскохозяйственной деятельности, по мнению инспекторов, не достигала 70%. Под проверку налоговиков попали 2017—2019 годы. В судебном процессе изучали пятимиллиардный спор. Причем на 2,1 млрд рублей истец оспаривал выводы налоговиков о занижении прибыли по сельхозналогу и налогу на прибыль. В октябре 2023 года суд «Ариант» проиграл, но в апелляционной инстанции в феврале 2024 года процесс выиграл. Судебная инстанция указала на то, что налогоплательщик имел право на уплату сельхозналога вопреки утверждениям налоговой инспекции о техническом характере сделок с семьей бизнесменов Перскевичей и их компанией «ПТК». Суд указал на то, что наличие собственного поголовья скота и мощностей для переработки мяса не оспорены, расходы по данному направлению за 2017 год ИФНС подтвердила и даже увеличила. В 2017 году реализовано свинины в полутушах в количестве 42,754 млн кг. В результате суд сделал вывод о том, что «Агрофирма «Ариант» не является плательщиком НДС и налога н прибыль. В настоящий момент акциям агрофирмы «Ариант» владеет Росимущество. Данный актив наряду с компаниями «Кубань-Вино», «ЦПИ — Ариант», агрофирмой «Южная» перешел в руки государства в рамках процесса национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Создание бизнес-империи семей Александра Аристова и Юрия Антипова началось с данного предприятия. Когда бизнес был разделен, у Антиповых остался металлургический холдинг, развитием пищевого направления стали заниматься Аристовы. Управлять активами Аристов-старший доверил своему зятю Александру Кретову. Генпрокуратура предъявила иск на 105 млрд рублей. Средства, посчитали следователи, были выведены Антиповыми, Аристовыми и Кретовыми еще до раздела бизнеса. Суд постановил взыскать деньги с трех семей, но решения представителями «Арианта» были оспорены. За 2023 год валовая прибыль всего холдинга выросла на 1,5 млрд рублей.