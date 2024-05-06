«Военная хроника»: ВСУ выпустили три ракеты по Крымскому мосту

В сторону Крымского моста прошли три крылатых ракеты. Об этом заявили российские военкоры. Уточняется, что они прошли через Бердянск (Запорожская область).
«В сторону Крымского моста через Бердянск прошли три крылатых ракеты», — передает telegram-канал «Военная хроника». По данным военкоров, их тип и дальнейшее направление пока не известны. При этом официальной информации от Минобороны РФ на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что ВСУ планируют совершить массированный удар по территории России. По информации RT, это может произойти в утром 7 мая.
Обновлено в 01:32: корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается
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