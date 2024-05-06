06 мая 2024

«Военная хроника»: ВСУ выпустили три ракеты по Крымскому мосту

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
Ракеты ВСУ летят в сторону Крымского моста, пишет telegram-канал «Военная хроника» Фото:
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В сторону Крымского моста прошли три крылатых ракеты. Об этом заявили российские военкоры. Уточняется, что они прошли через Бердянск (Запорожская область).

«В сторону Крымского моста через Бердянск прошли три крылатых ракеты», — передает telegram-канал «Военная хроника». По данным военкоров, их тип и дальнейшее направление пока не известны. При этом официальной информации от Минобороны РФ на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ планируют совершить массированный удар по территории России. По информации RT, это может произойти в утром 7 мая.

Обновлено в 01:32: корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается

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В сторону Крымского моста прошли три крылатых ракеты. Об этом заявили российские военкоры. Уточняется, что они прошли через Бердянск (Запорожская область). «В сторону Крымского моста через Бердянск прошли три крылатых ракеты», — передает telegram-канал «Военная хроника». По данным военкоров, их тип и дальнейшее направление пока не известны. При этом официальной информации от Минобороны РФ на данный момент нет. Ранее сообщалось, что ВСУ планируют совершить массированный удар по территории России. По информации RT, это может произойти в утром 7 мая. Обновлено в 01:32: корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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