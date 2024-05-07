В России создадут аналог Lego

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Отечественная продукция будет выпускаться под брендом Rubrick Фото:

Предприниматель Айнар Абдрахманов в партнерстве с топ-менеджером Ozon Олегом Дорожком планирует создание конструктора для детей — аналога зарубежного Lego. Бизнесмен рассказал, что первая линейка поступит в продажу во второй половине 2024 года.

«Основатель биотех-стартапа Longevica Айнар Абдрахманов в партнерстве с топ-менеджером Ozon Олегом Дорожком запускают выпуск конструкторов под брендом Rubrick. Запуск продаж первой линейки намечен на вторую половину 2024 года», — раскрыл «Коммерсант» подробности новой детской продукции.

Абдрахманов поделился с изданием, что первая линейка конструкторов будет посвящена сериалу «Беспринципные». Он добавил, что планируется создание линеек по мотивам видеоигр, мемов, событий, а также коллаборация с блогерами и другими медийными персонажами. Производство конструкторов будет расположено в России и в Китае, а в перспективе возможно открытие офлайн-магазина Rubrick.

В 2022 году компания Lego решила прекратить свою коммерческую деятельность в России. Позже все магазины бренда заработали под новым названием «Мир кубиков». Компания перешла в распоряжение местному менеджменту.

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Предприниматель Айнар Абдрахманов в партнерстве с топ-менеджером Ozon Олегом Дорожком планирует создание конструктора для детей — аналога зарубежного Lego. Бизнесмен рассказал, что первая линейка поступит в продажу во второй половине 2024 года. «Основатель биотех-стартапа Longevica Айнар Абдрахманов в партнерстве с топ-менеджером Ozon Олегом Дорожком запускают выпуск конструкторов под брендом Rubrick. Запуск продаж первой линейки намечен на вторую половину 2024 года», — раскрыл «Коммерсант» подробности новой детской продукции. Абдрахманов поделился с изданием, что первая линейка конструкторов будет посвящена сериалу «Беспринципные». Он добавил, что планируется создание линеек по мотивам видеоигр, мемов, событий, а также коллаборация с блогерами и другими медийными персонажами. Производство конструкторов будет расположено в России и в Китае, а в перспективе возможно открытие офлайн-магазина Rubrick. В 2022 году компания Lego решила прекратить свою коммерческую деятельность в России. Позже все магазины бренда заработали под новым названием «Мир кубиков». Компания перешла в распоряжение местному менеджменту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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